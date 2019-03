על תבונה ורגישות: התגובה של טראמפ להתרסקות של בואינג

ההתרסקות מטוס הנוסעים של בואינג מדגם 737 MAX באתיופיה בתחילת השבוע הביא למותם של כל יושביו, וכעת לאיסור גורף מצד מדינות ברחבי העולם שמודיעות בזו אחר זו על איסור טיסות בשטחן של מטוס החברה מהדגם שהתרסק, שכן מדובר בהתרסקות שנייה של אותו דגם תוך פחות משנה.

מניית בואינג נופלת כעת בכ-7% בוול סטריט בהמשך לירידות אתמול, והחברה איבדה ביומיים כ-27 מיליארד דולר משוויה.

על רקע האירועים בולטת התגובה של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ שנעדרת כהרגלו, וכרוח התקופה, מכל סממן של מלכתיות. טראמפ צייץ בטווייטר כי המטוסים כיום הופכים יותר ויותר מסובכים לתפעול, ו'הישן והפשוט' יותר עדיף על קידמה.

"מטוסים נעשים מורכבים מדי לעוף. אין צורך יותר בטייסים אלא במדעני מחשב מ-MIT", צייץ הנשיא האמריקאי. "אני רואה זאת כל הזמן בכל מני מוצרים. כל הזמן צריכים ללכת צעד אחד מיותר קדימה, בעוד לעתים קרובות הפשוט והישן נמצא הרבה יותר טוב".

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....