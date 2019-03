שר החוץ של איחוד האמיריות: "אמירות נתניהו פוגעות בשלום"

ה"ראיון" שהעניק אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד הפייסבוק שלו, במסגרת הליכוד TV, ממשיך לעורר סערה. בעוד שכלי התקשורת בישראל ציטטו אמירה עמומה של נתניהו בנוגע לבחינת נושא הלגליזציה, הרי שדווקא אמירה שלו על מהות מדינת הלאום של העם היהודי, תפסה את תשומת לבם של מנהיגים במדינות ערב.

נתניהו אמר אתמול: "לאזרחים הערבים יש 22 מדינות לאום מסביב, הם לא צריכים עוד אחת. אנחנו מגדירים את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת הלאום של העם היהודי, עם שוויון זכויות לכולם. השוויון קיים, הוא לא קיים לגבי הגדרה הלאומית של המדינה וזה ישאר ככה. באשר לזכויות המשרתים בצבא, אנחנו ניתן טיפול מיוחד לציבור שמשרת את המדינה באופן יוצא דופן".

הדברים מזכירים אמירות עבר של מנהיגים (כמו כהנא) שדיברו על טרנספר או שליחת התושבים הפלסטינים ביו״ש לחפש מדינות לאום במדינות האיזור. אולם לגבי אזרחי ישראל הערבים, לא נאמרו דברים מן הסוג הזה.

שר החוץ של איחוד האמיריות אנוואר גרגש כתב היום בטוויטר: "לא רק שהאמירה של נתניהו ש׳ישראל אינה מדינה עבור כל אזרחיה׳ דוחה, אלא אף היא מעניקה ניצחון לכל הקיצוניים. הדרך לשלום נפגעת על ידי הגישה המבישה הזו".

