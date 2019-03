מועמד דמוקרטי נוסף לבחירות לנשיאות 2020 בארה"ב: בטו אורורק

איש הקונגרס מטקסס, בטו אורורק, הצטרף הבוקר (ה') למרוץ לנשיאות ארה"ב לשנת 2020. הכרזת אורורק מסיימת חודשים ארוכים של שמועות בנוגע להצטרפותו למפלגה הדמוקרטית במאבקם נגד הנשיא דונלד טראמפ.

אורורק הכריז על מועמדותו לנשיאות בוידאו שפרסם בכל הפלטפורמות שלו ברשת, בו הוא התחייב להיאבק במשבר המשולב בארה"ב בכלכלה, בדמוקרטיה ובאקלים. "אנחנו במצב מסוכן אך גם במצב שיש בו המון סיכויים לעתיד", אמר אורורק בסרטון התדמית.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n