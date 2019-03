איך תושפע חלל תקשורת מההחלטה? בינתיים המניה הגיבה בירידות של כ-10%

הודעת בזק ו-yes היום על כך שהחברה יורדת מהלוויין ועוברת לשדר באינטרנט, הובילה את מניית חלל תקשורת לירידות של כ-10%. yes היא הלקוח השני בגודלו של חלל תקשורת, והלקוח המהותי ביותר בתחום הלוויינים הממוקמים בנקודת השמיים 4 מעלות מערב.

בהודעה למשקיעים ציינה החברה כי המעבר לשידורים באינטרנט הוא מהלך הדרגתי ארוך טווח שצפוי להתפרס על פני כמה שנים ושנדרש לאישורים רגולטוריים. חלל הדגישה כי במקביל לעבודה המשותפת עם yes, היא ממשיכה בפעילות למימוש תוכניותיה העסקיות ויעדיה. אלו כוללים, בין השאר, את השיגור הקרוב של הלוויין החדשני "עמוס 17" המיועד לפעילות באפריקה, באירופה ובמזה"ת, ואת התוכנית לבניית הלוויין הבא לנקודת שמיים 4 מעלות מערב.

yes, נזכיר, משתמשת בלוויינים אלו לצורך שידוריה ללקוחות בישראל ויש לה הסכם ארוך טווח עם חלל תקשורת. ב-2017 הניב הסכם זה לחלל הכנסות בסך 21.75 מיליון דולר, שהיוו כ-29.4% מסך הכנסותיה באותה השנה.

הלקוח הגדול ביותר של חלל תקשורת היא ממשלת ישראל, שההסכם עמה הניב לחברה הכנסות של 23.7 מיליון דולר ב-2017. עם זאת, הכנסות אלו התחלקו בין שני תחומים - 15.9 מיליון דולר מתחום פעילות 4 מעלות מערב, והיתרה בסך 7.8 מיליון דולר מתחום פעילות 65 מעלות מזרח.

נציין, כי על פי ההסכם בין שתי החברות, yes מקבלת שירותים באמצעות מקטעי חלל בשני הלוויינים (שישה מקטעים בכל לוויין). עם זאת, עמוס 7 הוא לוויין שהושכר ב-2017 לתקופה של 4-5 שנים בלבד מחברת אסיהסאט, זאת בעקבות פיצוצו בשיגור של הלוויין "עמוס 6". הסכם השידורים בין yes לחלל תקשורת תקף עד ל-31 בדצמבר 2028, אולם הוא ניתן לסיום מוקדם כנגד תשלום פיצויים או בגין הפרה מצדה של חלל. סיום ללא עילה, יחייב את yes בתשלום של 55% מיתרת התמורה ביחס ללוויינים "עמוס 3" ו"עמוס 8", ו-100% מהתמורה ביחס ל"עמוס 7".

עמוס 7 מתוכנן להוות פתרון זמני ויקר עד לשיגורו של עמוס 8, שבנייתו מתעכבת כבר יותר משנה. במארס אשתקד חתמה חלל על הסכם לרכישת הלוויין מחברת לוראל האמריקאית, אולם לחצים שהפעילו עובדי התעשייה האווירית על שרים בממשלת ישראל הביאו אותה להחלטה כי הלוויין ייבנה בארץ. עם זאת, הממשלה עצמה טרם הסכימה לממן את העלות העודפת של בניית עמוס 8 בתעשייה האווירית שמסתכמת במאות מיליוני שקלים, ובשל כך תקועה חלל תקשורת בין הפטיש לסדן.

במסגרת ההסכם עם yes התחייבה חלל כי עמוס 8 יתחיל לפעול עד פברואר 2021, כאשר במקרה שלא ייחתם הסכם מחייב עם יצרן לוויינים עד יוני 2019 - תוכל החברה לבטל את ההסכם כבר בתחילת 2021, ובלבד שתודיע על כך עד מארס 2020. אם לא תעשה זאת, תוכל חלל לסיים את ההתקשרות עם אסיהסאט ולספק ל-yes עשרה מקטעי חלל דרך עמוס 3 בלבד, שחייו עתידים להסתיים ברבעון הראשון של 2026.

