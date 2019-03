אלדד פרי: "צריך לבטל את מוסד ההתנגדויות. זה דבר ישן"

הפאנל "התנגדויות: בין כלי דמוקרטי לכלי נשק" בוועידת הנדל"ן לישראל של "גלובס" עסק בשאלה האם העובדה שאחוז זעום של התנגדויות מקבלות, היא עדות להתנגדויות באיכות גרועה, או לחוסר רצון של ועדות התכנון והבנייה להקשיב למתנגדים. ד"ר טליה, מרגלית מרצה בכירה בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי אוניברסיטת תל אביב, סבורה שהוועדות נמצאות בעמדת התגוננות, ומתייחסות בעיקר להתנגדויות שמגיעות מאוכלוסיות חזקות; היזם אלדד פרי מנגד טען כי עם הדרישות התכנוניות שהוא נתקל בהן מצד הוועדות, ועם כל היועצים המקצועיים שנדרשים להשתתף בתכניות, יש מקום להסיר בכלל את מוסד ההתנגדויות. הפאנל, בהנחיית נעמה סיקולר ואריק מירובסקי, היה לוהט בעצמת הוויכוחים בין המשתתפים בדיון.

"התנגדויות משפרות תוכניות משמעותית", אומר גיא קפלן מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון. "יש גם תוכניות שנדחות אם המטרה היא שהתוכנית הסופית תהייה מיטבית". אולם הוא לא שכנע את עו"ד ענת בירן, שמייצגת מתנגדים לתכנית המתאר הוד השרון. "דחיית ההתנגדויות לתוכנית המתאר של הוד השרון, באה ממקום פוליטי ולא תכנוני. כשדוחים את כל ההתנגדויות, בין אם מתנגד שלא רוצה שיבנו ובין אם מתנגד שרצה להוסיף זכויות בנייה באזור התעסוקה, זה מראה משהו. גם אם יקבלו חלק מהטענות זה יותר טוב מכלום. זה גם לא נכון מול היזמים. צריך לשנות את כל התפיסה ולעשות את ההתנגדויות בשלב הרבה יותר מוקדם בשלב התכנון כדי שלא שנים יעבדו על תוכנית ובסוף בשלב ההתנגדויות הכל מהתהפך. עושים שיתוף ציבור שזה הליך סרק. זה לא טוב לא לוועדות, לא ליזמים ולא לציבור הרחב", אמרה בירן.

אלדד פרי מבחינתו אמר כי "צריך לבטל את מוסד ההתנגדוית. זה דבר ישן. לפני 50 שנה בדקו הכל מאוד מהר. היום מגיעים לוועדות אחרי הליכים מאוד קשים וארוכים. יש רשויות שלא רוצות לצפוף את העיר בגלל התשתיות. התהליך כל כך ארוך ומתיש. ההתנגדויות לא מחדשות. אם אני צריך לחכות שנתיים כי הרשות עוד לא החליטה אם מעונות זה יעוד שנכנס או לא. רצו להטיב עם הציבור להתנגד לתוכנית לא טובה. היום כל היועצים מציפים את הפרמטרים שקבעו ועדות התכנון. 6% מתנגדות. ועדות מקומית מתנגדת לתוכנית שהיא אישרה אז 40% מתאשר. בתל אביב למשל רק התנגדות הרשות התקבלה".

משה פישר, יו"ר עמותת בינוי שפוי, התנגד לרעיון בתקיפות, כמו גם לטענה, שההתנגדויות הפכו לכלי נשק בידי המתנגדים. "משרד האוצר ומוסדות התכנון יצרו חותמת גימוי בדמות הותמ"ל הדרקוני. הם אלו שהפכו את העסק לכלי נשק. ולא רק במהלכים שהם עושים. גם בשיסוי ושקרים. השר רץ בכלי התקשורת ומספר סיפורים וקורא לתושבים NIMBY (לא בחצר האחורית שלי - Not in my back yard). למי הציבור הרחב צריך לתת דין וחשבון?".

"אתם לא חיים את זה ולא מבינים", הגיב אלדד פרי, "הוועדה המחוזית מנותקת משיקולים פוליטיים. זאת המדיניות צריך להכריע אם לבנות 50 אלף דירות. בסוף הוועדות שומרות שלא יפשירו שטחי חדשים וכמעט לא מפשירים. מכירים הכל, הטענות על צפיפות ותנועה. שמגישים תוכנית החדשות עירונית, קובעים לנו פרמטרים קשים. לכל 800 דירות צריך 2 בתי ספר ואין לה מקום בכלל .הפרמטרים האלה נבחנים במילא בוועדות התכנון. היום זה מיותר".

טליה מרגלית סיכמה כי "זה מקובל בכל העולם. עושים שיתוף ציבור. עושים התגדויות יותר מוקדם. ואז אולי חוסכים זמן שבו בסוף נשאר התנגדויות. הסיה שהמערכת לוקחת זמן היא לא ההתנגדויות, זה 60 יום. חלק גדול מהתוכניות הן על אדמות המדינה, אנחנו במצב לא יעיל. לא נשכח שבערים חזקות תושבים חזקים. המצב שונה במחוזות הפריפריאליים בשכונות חלשות, גם מבחינת עוצמת ההתנגדויות.

היום מוסדת התכנון מוציאות החלטה תוך 3 ימים. היעד של מינהל התכנון לסיים תוכנית תוך 18 חודשים. כדי שלא יתנגדו לתוכניות שהרבה זמן במערכת. שלב ההתנגדויות צריך להיות לתוכנית שיודעים מה רוצים ולכן יש שלב שיתוף ציבור".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם