טראמפ ונתניהו נפגשו: ארה"ב הכירה בריבונות הישראלית על רמת הגולן

ראש הממשלה נתניהו קיבל את האירוע לו ייחל לקראת מערכת הבחירות בישראל ומדינת ישראל קיבלה רגע היסטורי והכרה בריבונותה על רמת הגולן מן המדינה החשובה בעולם. נתניהו, אחרי לילה ללא שינה, היה מאושר מן המעמד. הוא הוקף באנשים הקרובים לו ביותר בוושינגטון: הנשיא טראמפ, סגן הנשיא מייק פנס, מזכיר המדינה מייק פומפיאו, היועץ המיוחד ג׳ראד קושנר והשליח למזרח התיכון ג׳ייסון גרינבלט.

יותר מוקדם, נפגש סגן הנשיא מייק פנס עם המועמד מול נתניהו, בני גנץ בשולי ועידת איפא״ק וכך נתניהו, שלא יספיק לנאום מחר בועידה, קיבל את החיזוקים ואת הזדמנות הצילום שעליה בנה

יחד עם זאת, ארה״ב מפוקסת בעיקר בנושא פרסום דו״ח החוקר המיוחד רוברט מולר, וכך גם השאלות של הכתבים בחדר הסגלגל היו הראשונות להן השיב טראמפ בנושא הזה. נתניהו ישב לצידו וחייך והבין שהתקשורת האמריקאית ממוקדת בנושא הזה.

לשאלות הכתבים הישראלים לא השיב השיבו הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו.

"לכבוד הוא לי לקבל את נתניהו בבית הלבן", אמר הערב דונלד טראמפ בשעה שנפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן בוושינגטון. "הוא איש אדיר שעושה עבודה טובה. אני שולח תנחומים לחברים בישראל בעקבות ההתקפה הנוראית של חמאס הבוקר. תפילותינו עם חברינו בישראל". בהצהרה המשותפת שמסרו השניים, התייחס טראמפ להסלמה בישראל והצהיר כי ארה"ב תומכת בזכותה של שיראל להגן על עצמה וכי היא תעמוד לצידה. האירוע כולן היה באוירה חגיגית מאוד אך ניכר על נתניהו שלא ישן כמעט בלילה לפני.

"ההתקפה האיומה הזו מדגישה את האתגרים שישראל עומדת בפניהם כל יום", הוסיף טראמפ. "והיום אני מבצע צעד היסטורי כדי להדגיש זאת. בעוד דקה אחתום על הצו הנשיאותי שמכיר בזכותה הרבינוית של ישראל על רמת הגולן. היום פעולות תוקפניות על ידי איראן וקבוצות טרור בסוריה הופכות את הגולן לכר לשיגור התקפות אלימות נגד ישראל".

נתניהו מצדו, הודה לטראמפ על תמיכתו בישראל. "הראית באופן עקבי תמיכה אדירה בישראל בזכותנו להגנה עצמית", אמר נתניהו. "מעולם לא זגזגת, אתה תמיד שם ואני מודה לך. אתמול נורה טיל מעזה ובנס אף איש לא נהרג. ישראל לא תסבול את זה, אני לא אסבול את זה. בעודנו מדברים ישראל מגיבה בעוצמה לתוקפנות זו. יש לי מסר פשוט לאויבנו נעשה מה שצריך כדי להגן על המדינה".

"חשוב לי מאוד לבוא לבית הלבן ולהודות לך", המשיך נתניהו. "במשך השנים לישראל היו הרבה חברים בחדר הסגלגל אבל מעולם לא היה לישראל חבר טוב כמוך. הראית לנו שוב ושוב כשפרשת מהסכם הגרעין הנורא עם איראן. הראית זאת כשחידשת את הסנקציות. הראית שכשמשכירים בירושלים. הראית זאת שוב היום עם ההכרה הרשמית בריבונות בגולן. זה באמת יום היסטורי. היו הצהרות היסטורית - המלך כורש, בלפור, הנשיא טרומן והנשיא טראמפ - עשית זאת פעמיים בהחלטה האמיצה שלך על ירושלים ועל הגולן. הגולן כיום חשוב יותר מאי פעם לביטחונה שאיראן מנסה לבנות בסיסים בסוריה כדי לתקוף אותנו. איראן שולחת מזל"טים וטילים לשטח שלנו. יש לנו בעברית אמירה - העם עם הגולן, אבל תודות לך אנחנו יודעים שיש שני עמים שעומדים עם הגולן - בישראל וארה"ב אז בשם כל אזרחי ישראל תודה לנשיא טראמפ ותודה להנהגה שלל לחברות שלך וכל מה שעשית כדי לחזק את הברית בינינו יותר מאי פעם".

טראמפ התייחס גם לדו"ח של החוקר המיוחד רוברט מולר. "אנחנו שמחים שזה נגמר חבל שזה לא נגמר מהר יותר. יש הרבה אנשים רעים בחוץ שעשו דברים נוראים למדינה שלנו ומעשים בוגדניים כלפי המדינה שלנו. אני מסתכל על האנשים האלה הרבה זמן אנשים ששיקרו לקונגרס ועשו דברים רעים ולהם לא עשו כלום. אני אוהב את המדינה הזו כמו המשפחה שלי וכמו אלוהים ומה שהם עשו היה נורא אסור לתת לזה לקרות לנשיא אחר".

בסוף האירוע התבדח נתניהו ואמר שהביא לטראמפ יין מרמת הגולן: "אני יודע שאתה לא שותה ולכן תוכל לתת את זה לצוות שלך ואני מקווה שלא יחקרו את זה".

טראמפ סירב לענות לשאלות הכתבים הישראלים בנוגע לתכנית השלום או בנושאים אחרים ואמר כי "הברית בין ישראל וארה"ב מעולם לא הייתה חזקה יותר. תזכרו את זה. אנשים מדברים אבל הם רק מדברים. היחסים עוצמתיים. בזמן זה השגרירות עומדת בירושלים בבירת ישראל ועשינו את זה וגם בנינו את זה בחיסכון של בערך מיליארד דולר ואני רוצה להודות לפרידמן גרינבלט וג'ארד קושנר".

הנשיא האמריקאי אף צייץ סרטון סיכום של המפגש עם נתניהו וכתב כי "זה היה כבוד גדול" לפגוש אותו ולדבר על רמת הגולן.

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister @Netanyahu of Israel back to the @WhiteHouse where I signed a Presidential Proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the Golan Heights. Read more: https://t.co/yAAyR2Hxe4 pic.twitter.com/gWp6nwRwsY