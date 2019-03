עורך הדין שייצג את סטורמי דניאלס חשוד בנסיון סחיטת 20 מיליון דולר מחברת נייקי

עורך הדין הידוע לשמצה מייקל אבנטי נעצר בחשד לקשר לנסיון סחיטה של 20 מיליון דולר מענקית מוצרי הספורט נייקי, כך הודיעו הרשויות הפדרליות בארה"ב היום (ב').

מסיבת עיתונאים בנושא ההאשמות העומדות נגד אבנטי צפויה להיערך בקרוב בלוס אנג'לס.

מייקל אבנטי ייצג בעבר את כוכבת הפורנו סטורמי דניאלס בתביעתה נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ועורך הדין שלו לשעבר מייקל כהן.

ההאשמות נגד אבנטי פורסמו פחות משעה אחרי שאבנטי הודיע ברשת טוויטר כי יכנס מסיבת עיתונאים כדי לדון במה שהוא כינה "סקנדל בכדורסל תיכונים\קולג'ים".

Tmrw at 11 am ET, we will be holding a press conference to disclose a major high school/college basketball scandal perpetrated by @Nike that we have uncovered. This criminal conduct reaches the highest levels of Nike and involves some of the biggest names in college basketball.