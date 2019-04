לא מתיחת 1 באפריל: אלון מאסק הוציא שיר ראפ שבוע לפני סוף הרבעון

לפני שבוע וחצי אלון מאסק, מייסד טסלה, טען במסיבת עיתונאים כי "העדיפות העליונה של טסלה היא להביא רכבים חדשים ללקוחות לפני סוף החודש", אך בימים האחרונים, דווקא בסוף הרבעון הפיסקלי הראשון של השנה, נראה כי המולטי-מיליונר עסוק יותר בפרויקטים "יצירתיים" ולצייץ בטוויטר.

בשבת האחרונה מאסק פרסם סינגל בכורה באתר שיתוף המוזיקה Soundcloud (סאונדקלאוד). היזם האמריקאי הקליט שתי דקות של שירה באמצעות אוטו-טיון, תוכנה לשיפור זיופים, בהן הוא גולל את סיפורו של הארמבה - גורילה שנהרגה בגן חיות בסינסנטי בשנת 2016 ומאז הפכה לתופעת אינטרנט המזוהה במשפט "RIP HARAMBE", שמשמעותו "נוחי בשלום הארמבה".

מילות השיר הראשון של מאסק כוללות רפרנסים לבומביי ספייר, מותג הג'ין המפורסם, ולתרבות הקנאביס האהובה במיוחד על מייסד טסלה. נכון לאתמול בערב (א'), השיר הושמע בפלטפורמת סאונדקלאוד מעל 530 אלף פעמים.

מאסק המשיך לצייץ לאורך כל סוף השבוע על חברת התקליטים שלו, "Emo G", משחק מילים על אימוג'י, כולל מגוון אימוג'יז שונים ודירוגם.

הייתכן והשטויות בהן אלון מאסק עסוק הן סימן טוב עבור טסלה? אם למייסד הענקית הרכב החשמלי יש זמן להשתתף בפרויקטים מוזיקליים ולקשקש בטוויטר, נראה שהוא לא מודאג יותר בנוגע למשלוחי רכב של הרגע האחרון לרבעון הנוכחי. נזכיר כי בשבת מאסק אף צייץ "עבודה מדהימה של צוות המשלוחים של טסלה, במיוחד אירופה וסין!", מה שיכול לחזק את התאוריה אף יותר.

Amazing work by Tesla Delivery teams, especially in Europe & China! Most insane logistics challenge I’ve ever seen. Thanks also to many country & city officials for your help this weekend! Super appreciated.