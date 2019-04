דרמה בצרפת: שריפת ענק פרצה בנוטר-דאם בלב פאריז

שריפה פרצה הערב (ב') בקתדרלת נוטרדאם בפריז. בשעה האחרונה פרצה שריפה במבנה שעובר בימים אלו שיפוצים, ולפי המשטרה הצרפתית ייתכן ויש קשר בין השריפה לבין עבודות השיפוץ.

כוחות כיבוי אש נמצאים במקום לכיבוי השריפה אך מתקשים להתגבר על האש.

נשיא צרפת עמנואל מקרון דחה את הנאום שתוכנן להיום בשל השריפה. מקרון אמור היה לדבר על מחאת האפודים הצהובים ותגובתו להפגנות.

כנסיית נוטרדאם נחשבת לאחד מסמליה הגדולים של פריז. בנייתה של הקתדרלה החלה בשנת 1163 והושלמה בסביבות 1345. כ-12 מיליון איש מבקרים בקתדרלה מדי שנה. משמעות שמה של הקתדרלה בצרפתית היא "גבירתנו", על שם מרים, אם ישו. הקתדרלה נחשבת ללבה ההיסטורי של העיר ולאחד מסמליה המפורסמים.

BREAKING: Smoke and flames seen shooting out of top of Paris' iconic Notre Dame cathedral as fire breaks out.



