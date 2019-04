'איש הפיצה' של טראמפ לא יכהן בדירקטוריון של הפד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (ב') כי איש העסקים הרמן קיין לא יהיה חבר בדירקטוריון של הבנק המרכזי הפדרלי (FED).

קיין, שזכה לכינוי 'איש הפיצה' לאחר שהצליח לשקם רשת פיצריות בשם Godfather's Pizza, היה זה שבחר שלא להצטרף לפד, כך לפי הודעתו של טראמפ.

במירוץ של שנת 2011 היה זה קיין שאמר כי "צריך לפטר את יו"ר הפד (דאז), בן ברננקי כי הזרמות שלו לשוק יצאו מכלל שליטה".

כמו טראמפ, קיין ידוע בביקורת החריפה כלפי הפד כשהאשים את הבנק המרכזי במניפולציות סביב שער הדולר האמריקאי. הכרזתו של טראמפ מוקדם יותר החודש על מועמדותו של קיין לדירקטוריון הפד הצליחה לעורר הד פוליטי דווקא מבית, כאשר היו אלה ארבעה סנטורים רפובליקאים שהתנגדו למהלך.

נזכיר כי בשנת 2011 קיין הואשם כי הטריד שתי נשים בעת שעמד בראש התאחדות המסעדות הלאומית.

My friend Herman Cain, a truly wonderful man, has asked me not to nominate him for a seat on the Federal Reserve Board. I will respect his wishes. Herman is a great American who truly loves our Country!