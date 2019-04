סגן הנשיא של אובמה ג'ו ביידן הכריז כי יתמודד לנשיאות ארה"ב

סגן נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן הודיע היום (ה') כי הוא מצטרף למירוץ לנשיאות של המפלגה הדמוקרטית. ביידן בונה על כך שקשריו עם הנשיא לשעבר אובמה ופנייתו למעמד העובד בארה"ב ישתיקו שאלות שיעלו בנוגע למעמדו במפלגה הדמוקרטית ההולכת ונהיית ליברלית יותר.

"כל מה שהפך את אמריקה לאמריקה בסיכון. לכן היום אני מכריז על מועמדותי לנשיאות ארה"ב", אמר ביידן בסרטון קצר שהעלה לרשת טוויטר היום. "ערכי המוסר שלנו, עמדתנו בעולם, עצם הדמוקרטיה שלנו", כתב ביידן בפתיחת הציוץ.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

הכרזתו של סגן הנשיא לשעבר מסכמת שלב הזוי מעט בתחילתה של מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב בשנת 2020 - המירוץ כולל כרגע לא פחות מ-20 מועמדים מהמפלגה הדמוקרטית שהודיעו, ברצינות או בצחוק, כי יתמודדו לנשיאות.

ביידן בן ה-76 מצטרף לקבוצה מגוונת דיה של מועמדים רציניים מהמפלגה הדמוקרטית שכבר השיקו את הקמפיינים שלהם, כמו בטו או'רורק. על אף שנכנס מאוחר יחסית למירוץ, ביידן הוביל בקביעות בסקרים של מצביעי המפלגה הדמוקרטית כמועמד מבטיח לנשיאות ב-2020.

נזכיר כי במרץ האחרון מספר נשים האשימו את ביידן בהתנהלות לא נאותה וכי נגע וחיבק אותן בצורה שגרמה להן להרגיש לא נוח. באפריל פרסם ביידן סרטון ברשתות החברתיות בו הוא מבטיח "לכבד יותר מרחב אישי של אנשים".

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts