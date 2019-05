ההחלטה נפלה: yes תוביל את הטריפל החדש בקבוצת בזק

ההחלטה נפלה: המותג yes יהיה המותג שיוביל את חבילות הטריפל החדשות בקבוצת החברות בנות של בזק (בזק בינלאומי, פלאפון ו - yes ). לאחר עבודה מקיפה שנערכה בנושא, הוחלט בהנהלה החדשה המאוחדת תחת רן גוראון, כי מבחינה צרכנית הדבר הנכון הוא שהמותג yes יהיה המותג שיתחרה מול מותגי הטריפל המתחרים בשוק של הוט, סלקום ופרטנר. מכך משתמע שהמותג yes הוא המותג שיוביל את המהלכים הצרכניים והשיווקיים בתחום הטלוויזיה והאינטרנט בעתיד, והוא המותג המועדף על פני המותגים בזק בינלאומי ושל פלאפון.

הנהלת החברה המאוחדת הבהירה כי היא מתכננת קו שיווקי חדש שבמסגרתו יושקו תוכניות חדשות. לא ברור מתי זה יקרה אך נראה שהדברים קורים במקביל לתוכנית של החברה להשיק את שירותי yes דרך הסטרימר של אפל טי וי. ככל הנראה המותג סטינג שהוא המותג האינטרנטי והצעיר של yes יהיה חלק מהזהות של yes ולא יהיה עצמאי יותר.

אחת הבעיות שבפניהם יעמוד הטריפל החדש קשור לכך שהוא ככל הנראה הולך להיות פריק. כלומר כל מרכיב בחבילה יוכל להימכר באותו מחיר ולא ניתן יהיה להעניק הנחה כוללת ללקוח במידה והוא לוקח את הטריפל בכללותו. זה אומר שקרוב לוודאי שהמחיר של הטריפל החדש של yes לא יהיה ברמות המחיר של הטריפל של סלקום או פרטנר שעומד על 149 שקל ו - 139 שקל בהתאמה. נזכיר כי המחיר של הטריפל של סטינג שאותו שיווקה בזק בינלאומי עמד על 199 שקל בחודש. על כל פנים זו תהיה הפעם הראשונה ש - yes תמכור טריפל ובקבוצה מקווים שהוא יעצור את הנטישה של אלו שעוברים לחבילות טריפל אצל המתחרים משום ש - yes לא סיפקה להם טריפל.

כפי שנחשף בגלובס ההנהלה הודיעה השבוע על עזיבות של מספר מנהלים וביניהם עוזב גם מנהל הפעילות של סטינג. דרור בהט שהוא כיום מנהל אגף בפלאפון, ושהיה בעברו סמנכ"ל השיווק של yes יקבל לאחריותו את המותג סטינג.

