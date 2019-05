לא רק בישראל זוכרים: התקשורת העולמית הפיצה את הסטורי של אווה

הסטורי של אווה, סיפורה של אווה היימן בת ה-13 שנספתה בשואה שהותאם לאינסטגרם, עלה לפני כחצי יממה וכבר רשם מעל 100 מיליון צפיות ברחבי העולם.

נראה שהפרויקט המיוחד מצליח לא רק בישראל הקטנה, בה כבר צפו מעל 4 מיליון אנשים בסטוריז השונים. התקשורת הבינלאומית וגופים ציבוריים שונים ברחבי העולם הבחינו בפרויקט השאפתני שמנסה להעביר את המסר "מה אם לילדה בשואה היה אינסטגרם", ביניהם הניו יורק טיימס שבחן גם את קמפיין השילוט המקדים לעמוד האינסטגרם והוושינגטון פוסט שהכין כתבת עומק על סיפורה האמיתי של היימן ובני משפחתה ששרדו את השואה. הסיקור בשני הגופים חיובי מאוד ומשבח את העיבוד של סיפור החיים הקשה מיומנה של אווה היימן למדיום הסטורי.

"Eva Stories," a multimillion-dollar project, is an innovative, if provocative, effort to engage screen-hooked post-millennials in Holocaust education and remembrance https://t.co/OiGe7zAeo8 by @IKershner

גם רשתות הטלוויזיה השונות בארה"ב, ביניהם NBC, פוקס ניוז ו-ABC, סיקרו את העמוד ואף שידרו בפריים טיים את הסרטונים הקשים בהם החיילים הגרמנים פולשים לבית סביה של היימן. בערוצים המקומיים של הרשתות הארציות בארה"ב סיקרו לעומק את הסיפור האמיתי של היימן, כולל חייה לפני המלחמה שלא היו קלים על רקע גירושי הוריה וסיפורה הטרגי של אמה של היימן, אגנש, ששרדה את השואה לאחר שהיא ובן זוגה בלה ז'ולט, מהפכן וסופר הונגרי, עלו על רכבת החילוץ של ישראל קסטנר בבודפשט. אגנש נטלה את חייה לאחר המלחמה ופרסום היומן של ביתה כיוון שלא יכלה להתמודד עם כך שאווה לא שרדה והיא ובן זוגה כן.

עיתונים באירופה ממשיכים לסקר בשעה זו את ההתרחשויות בסטוריז של אווה, בבילד הגרמני ובאינדפנדנט הבריטי שיתפו את סרטוני הפרויקט בעמודי המדיה החברתית והזמינו את הקוראים להצטרף למעקב אחרי סיפור של אווה היימן. כתב האינדפנדנט אף ציין כי למרות החשש כי מדיום הסטורי לא מתאים לציון זכר השואה, נראה שהעמוד מעביר את הסיפור בצורה אותנטית ומשכנעת, במיוחד לדור ה-Y.

New campaign asks: what would happen if a teenager in the Holocaust had Instagram? https://t.co/CAFVXLYHVl