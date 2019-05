טראמפ מעלה מכסים על סחורה מסין מ-10% ל-25%; מאשים את ההתקדמות האיטית בשיחות הסחר

רגע לפני חידוש שיחות הסחר ביום רביעי הקרוב בין סין לארה"ב, הנשיא האמריקאי טראמפ שולף קלף מיקוח שעשוי לטרוף את הקלפים.

בציוץ בטוויטר טראמפ חשף כי הסינים מציבים דרישות נוספות במהלך המשא ומתן, ואמר כי יעלה מכסים ביום שישי הקרוב. לפי הציוץ של טראמפ, שיעור המכסים המוטלים על סחורות סיניות שמיובאות לארה"ב יעלה ל-25% ביום שישי, למרות טענות חוזרות ונשנות של הממשל האמריקאי כי השיחות עם בייג'ין בנוגע להסכם סחר מתקדמות בצורה טובה.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....