אחרי ירי רקטות במהלך הלילה: דיווח על השגת הפסקת אש

אחרי מאמצי מצרים והאו"ם וירי רקטות במהלך הלילה, הושגה הפסקת אש בין ישראל לבין הפלגים הפלסטיניים ברצועת עזה - כך דווח הבוקר (ב') בכלי תקשורת פלסטיניים. על פי הדיווחים, שפורסמו גם ברשת "אל-ג'זירה" ובסוכנות הידיעות רויטרס, הפסקת האש נכנסה לתוקף בשעה 4:30. זאת, לאחר שבמהלך הלילה נורו רקטות מהרצועה וגרמו להפעלת התרעות צבע אדום בעוטף עזה ובאשקלון. המאמצים התקיימו בהובלת מצרים ושליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב.

מתחילת סבב ההסלמה נורו לפחות 600 רקטות שוגרו עד כה מעזה, כ-530 מהן חצו את גדר הגבול. מערכת "כיפת ברזל" יירטה יותר מ-150 מהשיגורים, ולפחות 35 נפילות זוהו בשטחים בנויים. בתגובה לירי תקף צה"ל יותר מ-320 מטרות ברצועת עזה, בהן מבני משרד ביטחון הפנים ומערך הסייבר של חמאס. לראשונה מאז צוק איתן ביצע כלי טיס של חיל האוויר סיכול ממוקד בו נהרג בכיר הארגון, חאמד אל-חדרי, מפגיעה ישירה ברכבו בעזה.

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול לדיונים במשך כחמש שעות ובסיום הודיע כי הנחה את צה"ל להמשיך בתקיפות. מתחילת ההסלמה נהרגו 23 פלסטינים ברצועה, בהם פעילי הג'יהאד האסלאמי, אישה בחודש התשיעי להיריונה ותינוקת, ונפצעו כ-150 נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה כי הוא תומך בישראל "ב-100%" כשהיא מגינה על אזרחיה. פיקוד העורף הורה על ביטול הלימודים היום בעוטף עזה, לכיש, דרום השפלה ובמרכז הנגב.

ארבעה ישראלים נהרגו אתמול מפגיעת רקטות ברחבי הארץ - ביום הקטלני ביותר מאז מבצע "צוק איתן" ב-2014. משה אגדי, בן 58 מאשקלון, נהרג אתמול בלילה מפגיעת רקטה בחצר ביתו, ונקבר בבית העלמין באשדוד. משה פדר, בן 60 מכפר סבא, נהרג בצהריים כשטיל "קורנט" פגע במכונית שבה נסע בכביש 34 שבמועצה האזורית חוף אשקלון. זיאיד אל-חמאמדה, בן 49, נהרג מפגיעת רקטה במפעל באזור התעשייה אשקלון. פנחס מנחם פשוזן, בשנות ה-20 לחייו, נהרג בשעות הערב מפגיעת רקטה בחצר בניין באשדוד והובא למנוחות בירושלים.

04:38

בערוץ אל אקצה, רשת הטלוויזיה של חמאס, דווח כי הפלגים בעזה וישראל הגיעו לסיכום בקהיר על הפסקת אש שנכנסה לתוקפה בשעה 04:30 בבוקר. גם רשת אל ג'זירה דיווחה על הסיכום. עם זאת, אין בשעה זו אישור רשמי לדברים.

3:20

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי "פעם נוספת, ישראל ניצבת בפני מתקפת רקטות קטלניות של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי. אנחנו תומכים בישראל ב-100% כשהיא מגינה על אזרחיה". עוד כתב טראמפ: "לעם העזתי - פעולות הטרור האלה נגד ישראל לא יביאו לכם דבר מלבד סבל נוסף. עצרו את האלימות ועבדו למען השלום - זה אפשרי".

