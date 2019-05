לייק ענק לאסתר חיות: האינסטגרם החדש של הרשות השופטת

View this post on Instagram

היום נערך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבית המשפט העליון. בטקס התארח מר מיכאל (מיקי) גולדמן-גלעד, ניצול שואה שהפך לאחד מקציני המשטרה שניהלו את חקירתו של אדולף אייכמן לאחר לכידתו. סיפורו האישי היה השראה לסרט "המכה ה-81". גולדמן-גלעד אף נבחר להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות התשע"א, 2011. אנו מודים לו על שחלק עמנו את סיפורו המרגש.