טראמפ שוב צייץ נגד הסינים וטלטל את השווקים בעולם: כל הפרטים, הסיבות והמספרים החשובים

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין הרימה ראש לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים במפתיע להעלות בצורה דרמטית את המכס על יבוא מסין לארה"ב. מדובר במפנה שמעמיד בספק השגת הסכם סחר בין שתי המעצמות.

בשני ציוצי טוויטר נפרדים כתב טראמפ שהוא מתכנן להעלות את המכס על יבוא מסין בהיקף 200 מיליארד דולר בשנה מ-10% כעת ל-25%. הוא כתב עוד שיטיל "בקרוב" מכס של 25% על עוד סחורות סיניות בשווי 325 מיליארד דולר שעדיין לא נגבו מהן מכסים בארה"ב.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....

"עסקת הסחר עם סין נמשכת, אבל בקצב איטי מדי, מפני שהם מנסים לפתוח מחדש את הדיון", כתב הנשיא, והוסיף: "לא!".

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!