טראמפ: "מלחמת הסחר תהיה גרועה בהרבה בקדנציה השנייה"

הנשיא טראמפ צייץ אמש כי הסינים ככל הנראה מחכים לבחירות בארה"ב על מנת להשיג עסקה עם מועמד אחר, אך לרוע מזלם של הסינים, טראמפ צפוי להיבחר שוב, לדבריו, ובכהונתו השנייה יהיה להם קשה יותר להשיג עסקה. כך צייץ הנשיא האמריקאי בטוויטר.

"אני חושב שסין הרגישה שהם הוכו בצורה כה קשה במשא ומתן האחרון, עד כי הם עשויים להמתין לקראת הבחירות הבאות, 2020, כדי לראות אם יש להם מזל ולהשיג ניצחון באופן דמוקרטי - ובמקרה כזה הם ימשיכו לקרוע את ארה"ב ב-500 מיליארד דולר בשנה...."

בסוף השבוע האחרון הסתיים סבב שיחות של נציגי המעצמות סין וארה"ב, ללא חתימה על הסכם סחר. ממשל טראמפ העלה ביום שישי האחרון מכסים על סחורות סיניות מ-10% ל-25%. טראמפ ממשיך לאיים בהטלת מכסים בגובה 25% על סחורות מסין בהיקף 300 מיליארד דולר. אם איום זה ימומש, כמעט כל היצוא הסיני לארה"ב, שמסתכם בכ-575 מיליארד דולר לשנה, יהיה כפוף למכסים גבוהים. התוצאה המקווה היא, כמובן, לכווץ את הביקושים למוצרים סיניים בשוק האמריקאי, שוק היצוא הגדול ביותר של סין. טראמפ משוכנע כי זו הדרך היחידה לכופף את זרועה של בייג'ינג.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!