"פזיז ובור": הציוץ של יאיר נתניהו מכה גלים בספרד

התקשורת הספרדית דיווחה היום אחר הצהריים בהרחבה על העימות שהתרחש ביממה האחרונה בטוויטר בין יאיר נתניהו למנהיג מפלגת הימין הקיצונית הספרדית VOX ולארגון הפרו-ישראלי ACOM. תחת הכותרת "בנו של ראש הממשלה מעודד את הקהילה המוסלמית 'לשחרר' את סיאוטה ומלייה" דיווח העיתון ABC על הציוץ של יאיר נתניהו מסוף השבוע, שבו כתב "ערבים ומוסלמים יקרים. רוצים לשחרר אדמות ערביות איסלאמיות? הנה מקום להתחיל", וצירף מפה של המובלעות.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7