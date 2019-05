נגד המגמה בשוק: יוצאי בבילון הצליחו לגייס 25 מיליון שקל עבור פעילות של מסחר מקוון בקנאביס

על רקע המשך הירידות היום במניות סקטור הקנאביס בתל אביב, והשיחות בשוק על כך ש"האוויר יוצא מהבועה", הצליח השלד הבורסאי יוזר טרנד , המועמד למזג לתוכו את פעילות הקנאביס של חברת קנזון, להשלים גיוס של 25 מיליון שקל בהנפקה לציבור על בסיס תשקיף מדף. בכך עומדת החברה בתנאי המתלה להשלמת עסקת המיזוג - קופת מזומנים ובה 16 מיליון שקל לפחות, וכנראה תוכל לצאת מרשימת השימור.

המניות הונפקו לפי מחיר של 21 שקל למניה, דיסקאונט של 13% על מחיר השוק אתמול בבוקר. במהלך יום המכרז אתמול עלה מחיר מניית החברה 25%, בניגוד למגמה בשוק ולמרות שתנאי ההנפקה (בדיסקאונט) כבר פורסמו. בעת הסגירה אתמול, היה מחיר המניה גבוה ב-30% ממחיר ההנפקה, כשהיום היא כבר צנחה בשיעור דו-ספרתי.

על פי ההסכם בין החברות, תרכוש יוזר טרנד את קנזון, שהקימו יוצאי חברת האינטרנט בבילון, לפי מחיר של 80 אלף שקל בלבד. אך במסגרת העסקה בעלי המניות של קנזון כבר קיבלו אופציות למימוש למניות החברה לפי מחיר מימוש זניח (30 אגורות למניה לעומת כ-25 שקלים, ו-634 אלף שקל אם ימומשו כל האופציות). אם אכן ימומשו כל האופציות, יחזיקו בעלי המניות הקודמים של קנזון 85% מן החברה הממוזגת, כמקובל בתחום.

יו"ר קנזון הוא אלון כרמלי, לשעבר מנכ"ל בבילון, והמנכ"ל הוא מיכה פרידמן, גם הוא בכיר לשעבר בבבילון. בין המשקיעים נמצאים נועם לניר, יו"ר בבילון ובעל השליטה והמנכ"ל בחברת ההשקעות ליוורמור; בני שבתאי, שהיה אחד המשקיעים המובילים בחברת וייבר שנמכרה ב-900 מיליון דולר; וגיל שהם, ממייסדי החברות סופרסוניק ואיירון סורס.

קנזון מקימה פלטפורמה למסחר אלקטרוני במוצרי קנאביס, שתפעל בשיטות פרסום מתקדמות (כולל, ככל הנראה, השיטות שפיתחו ודייקו חברות הפרסום באינטרנט הישראליות, שמקורן הוא בתחום שיווק אתרי ההימורים). החברה לא תייצר קנאביס בעצמה ולא תחזיק במאגר, אלא תתווך בין ספקים ללקוחות, אך המוצרים יהיו ממותגים בשמה - קנזון. בשלב הראשון היא תתמקד בחומר CBD, החומר ה"לא ממסטל" בקנאביס, שהוא חוקי בכמה מדינות.

על פי המצגת שפרסמה לשוק ההון, אין לחברה עדיין הסכמים חתומים עם ספקים או לקוחות (או לפחות לא דיווחה על כאלה). עם זאת, כבר יש לה קו של מוצרים מעוצבים, כולל שני מוצרים לטיפול בכלבים, וגם סיסמת פרסום: It Just Might Help You ("יכול להיות שזה יעזור לך"). על פי תוכניות החברה, החנות המקוונת הראשונה תושק ברבעון השלישי של 2019.

