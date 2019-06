"Sell In May And Go Away": מאי הוא החודש הראשון עם תשואה שלילית לקופות הגמל

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות צפויות להציג בחודש מאי החולף תשואה שלילית משוקללת של 1.1%, כך מעריך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה. התשואות בכלל הקופות בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח שלילי של 0.6% עד 1.5%.

ירידות השערים שנרשמו בשוקי ההון בארץ ובעולם פעלו כגורם שלילי לתשואות בחודש החולף, ומנגד, הריצה לנכסים בטוחים, בהם האג"ח הממשלתיות, הביא לעלייה בערכן של אגרות החוב הממשלתיות, מה שפעל כגורם ממתן. עם זאת, הריצה לאג"ח הממשלתיות הביאה את התשואות של האג"ח לרדת לשפל של שנתיים.

חודש מאי שחלף לא 'איכזב' השנה ועמד במשפט: "Sell In May And Go Away", כאשר מדד S&P 500 רשם ירידה של 5.3%, הנאסד"ק ב-6.5% והדאו ג'ונס איבד 5.4% (נכון ליום חמישי, היום האחרון לחישוב התשואות). בארה"ב הדאקס הגרמני איבד 3.6%, הקאק הצרפתי צנח ב-6% והאירוסטוקס 50 איבד 5.6%. ביפן, הניקיי נפל ב-5.9% והמדד העולמי של השווקים המתפתחים צנח ב-7.8%. בשוק המקומי, ת"א 35 איבד 3.4% בחודש מאי, ת"א 90 עלה ב-0.4%, ומדד יתר 50 נפל ב-7.8%.

לעומת זאת, באג"ח הקונצרני בשוק המקומי נרשמו עליות שערים קלות, כאשר מדדי התל בונד עלו בכ-0.1%. האג"ח הלא מדורגות עלו בכ-0.2%. איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-0.4% בחודש מאי, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.2%, ואלו השקליות עלו ב-0.7%.

קופות הגמל המנייתיות רשמו תשואה שלילית של 3.4% בטווח תשואה שלילית של 2.4% עד מינוס 4.4%. קופות הגמל המדדיות סיימו את חודש מאי בתשואה חיובית של 0.2% בטווח של תשואה אפסית עד תשואה חיובית של 0.4%. קופות הגמל השקליות רשמו תשואה חיובית של 0.4%, בטווח תשואה של 0.2% עד 0.6%.

למרות האכזבה מחודש מאי, מתחילת השנה הקופות הכלליות השיגו תשואה של 5.4%. קופות הגמל המנייתיות רשמו מתחילת השנה תשואה של 9.4%, וטווח התשואות שבין קופה לקופה נע בין 8% ל-11%; קופות הגמל המדדיות רשמו תשואה של 3.8%, טווח התשואה בין הקופות נע בין 3.4% ל-4.2%.

