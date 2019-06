יאיר נתניהו בארה"ב: "טראמפ כוכב רוק בישראל"

בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו מבקר בארה"ב, ובמהלך ביקורו התראיין בפודקאסט "White House Brief", שם אמר שהנשיא טראמפ ייזכר בהיסטוריה היהודית כאחד המנהיגים הגדולים ביותר עבור מדינת ישראל והעם היהודי. זאת בשל מהלכים כהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים וההכרה ברמת הגולן.

"העם היהודי עדיין זוכר את המלך כורש מפרס אשר הכיר בירושלים לפני 2,500 שנה" אמר נתניהו, כאשר הוא מתכוון להצהרת כורש על הזכות לבנות את בית המקדש השני - דוגמה היסטורית בה מרבה ראש הממשלה נתניהו להשתמש כאשר הוא מדבר על הנשיא טראמפ.

"רוב הישראלים מעריצים את אמריקה ומעריצים את טראמפ. הוא כוכב רוק בישראל" אמר נתניהו הצעיר, אשר לא התראיין עד היום כמעט - בעברית או באנגלית.

הראיון נערך עם ג׳ון מילר, כתב הבית הלבן של גוף התקשורת "בלייז טי.וי" (BlazeTV). בלייז הוקמה על ידי שדרני הימין הפופולריים גלן בק ומארק לוין, על בסיס תוכניות הרדיו הימניות-שמרניות של השניים.

EXCLUSIVE: The son of Israeli PM Benjamin Netanyahu, @YairNetanyahu, tells @MillerStream that @realDonaldTrump is a ROCK STAR in Israel.



The full interview airs TOMORROW only on BlazeTV: https://t.co/vp4ZaQPxiO pic.twitter.com/pxAEcg9X2e