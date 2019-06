תשנה את עולם המשחקים? נטפליקס נכנסת לתחום הגיימינג

נטפליקס הודיעה הערב (ד') כי היא נכנסת לתחום הגיימינג, ומפתחת משחקים בהשראת סדרות המקור שלה עבור האוהדים שלהן. בפאנל שכותרתו "להחיות את הסדרות האהובות שלך: פיתוח סדרות המקור של נטפליקס למשחקי ווידאו" בכנס E3 החברה הודיעה כי היא עובדת עם מפתחי משחקים חיצוניים וכן עם גיימרים כדי לפתח את המשחקים.

המשחקים שנטפליקס הכריזה שיושקו כוללים את "Stranger Things 3: The Game", משחק הרפתקאות במסגרתו המשתמשים יגלמו את אחת הדמויות בסדרה שיושק כבר בחודש הבא; "The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics", משחק טקטיקות במסגרתו השחקנים יגייסו צבא של דמויות בתוך עולם פנטזיה ויפקדו עליהם במשך 80 קרבות, אשר צפוי להיות זמין בנובמבר השנה ו-"Stranger Things: Mobile Game", משחק RPG לסלולר שיושק בשנה הבאה, ויאפשר לשחקנים לפעול יחד עם שחקנים נוספים. בנוסף, נטפליקס הודיעה כי דמויות ועולמות מסדרות וסרטי המקור שלה ישולבו גם במשחקים קיימים כמו Roblox ,Ubisoft ו-Behavior Interactive.

לאחרונה ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט וגוגל הודיעו על פיתוחים בתחום הגיימינג במסגרתם ישיקו שירותי סטרימינג של גיימינג לענן - xCloud של מיקרוסופט וסטדיה של גוגל.

