חגיגה בקמפוס: מי בוגרי האוניברסיטה שהוכיחו שהגבול הוא השמים

למי שנקלע אמש לאוניברסיטת תל אביב נסביר שלמרות הקהל הרב והמויזקה, לא מדובר היה ביום הסטודנט, אלא באירוע של ארגון בוגרי האוניברסיטה. חברות וחברי הארגון חגגו אמש על הטריבונות החדשות בקמפוס, במפגש ששיאו בהופעה של זוכה פרס ישראל, יהודה פוליקר, שאירח על הבמה את ברי סחרוף ומירי מסיקה.

האירוע התקיים תחת הכותרת (הלועזית משהו) As far as possible, ובמרכזו נשא דברים פרופ' אריאל פורת, הנשיא הנכנס של האוניברסיטה. "אני עצמי בוגר האוניברסיטה הזו", אמר פורת, "כך גם אשתי ושניים מבין שלושת ילדיי. הצעיר, אם ילמד כראוי יהיה בוגר בעוד כשנה וחצי, ונכדי יהיה בוגר עוד קצת יותר מעשרים שנה. בהמשך, העניקה סיגלית בן חיון העומדת בראש ארגון הבוגרים, מתנת פרידה לפרופ' יוסף קלפטר, נשיא האוניברסיטה הפורש - לוגו הארגון בעיצובה של האמנית נירית לבב.

על-מנת להמחיש את משמעות כותרת המפגש, עלה לבמה יריב בש, בוגר האוניברסיטה שהוא ממייסדי SpaceIL שאמר כי האוניברסיטה קיבלה מ-SpaceIL את הקבלה הראשונה על התרומה שלה. "למזלנו, כמו כאן באוניברסיטה, גם לנו יהיה מועד ב'", אמר בש.

מנחת האירוע, המגישה והעיתונאית הילה קורח, בוגרת ביה"ס למדעי המדינה, ממשל ויחב"ל, ביה"ס לפסיכולוגיה והפקולטה לרפואה, הציגה בסיום מפלגה אפשרית שכולה מורכבת משמות מוכרים, בהם למשל בוגרי הפקולטה למדעי הרוח - ד"ר יובל שטייניץ ובני גנץ.

חגגו בקמפוס: זוהר גילון, משקיע הייטק ואנג'ל; דורון ספיר, מנכ"ל מגדל היוצא; נילי צור, מנכ"לית קבוצת ויסוצקי; ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט; לנה לרנר ואלי שגיב, מנכ"ל לוריאל; סמי וטובה סגול; תמי ואשר לוי, לשעבר מנכ"ל אורבוטק; פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות; אילן ישועה, לשעבר מנכ"ל וואלה!; עו"ד תמיר גילת, ורבים אחרים.

יעל וזוהר גילון / צילום: אביב חופי

אלי שגיב ולנה לרנר / צילום: אביב חופי

אשר ותמי לוי / צילום: אביב חופי

בעלי ערך: איך מקדמים גיוון והכלה בקהילה העסקית

רגע לפני שמשתתפי ומשתתפות מצעד הגאווה מילאו את רחובות תל אביב, התכנסו ביום חמישי בבורסה לניירות ערך, נציגי תחומים שונים על מנת לקחת חלק באירוע שולחנות עגולים שעסק בערך העסקי של גיוון והכלה. האירוע התקיים בשיתוף שגרירויות ארה"ב, בריטניה וקנדה; עיריית תל אביב, ולשכת המסחר הבינלאומית, ואת המפגש הובילו דן ענבר, מנהל מרכזי הפיתוח של Dell-EMC ישראל; יזמת ההייטק הבכירה וקודמתו של ענבר בתפקיד, ארנה ברי; איתי פנקס, חבר מועצת תל אביב-יפו ומחזיק תיק הגאווה בעירייה; אמנון נויבך, יו"ר הבורסה; פרדריק רו, סגן שגרירת צרפת; ח"כ עידן רול; שחר גרמבק מנכ"ל LGBTech, וחברי הוועד המנהל - ג'רמי סיף, תומר אליאס ושי דיוויס.

נתונים שהועלו במפגש ואותם אספו בארגון LGBTech, הציגו תמונת מצב לפיה 76% מהאנשים היו בשלב כזה או אחר בארון במקום העבודה ו-41% מבוגרי תואר ראשון חזרו לארון במקום העבודה הראשון שלהם.

בין היתר דובר שם על כך שיש לוודא שמדיניות כל חברה תהיה שוויונית גם לגבי הקהילה הגאה. לשם כך יש לקיים הכשרות לצוות משאבי האנוש. לגיבוש מדיניות כזו זו יש ערך עסקי, ונטען כי הוכח שלעובדים מהקהילה בחברות שבהן סביבת העבודה פתוחה יותר, יש נטייה להיות יעילים ונאמנים יותר למקום עבודתם.

נציגי המפגש בבורסה לניירות ערך / צילום: לוז דנוס,

