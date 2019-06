מבוכה לפוליטיקאי הפקיסטני: עלה לפייסבוק לייב - בתור חתול

פילטרים של מציאות רבודה אמנם פופולריים ברשתות חברתיות שונות, ומאפשרים למשתמשים להשתעשע עם אפקטים שונים לתמונות ולסרטונים שלהם, אך פחות שכיחים באירועים פוליטיים. ביום שישי, לפוליטיקאי הפקיסטני שאוקט יוספזאי (Shaukat Yousafzai) קרתה תקרית מביכה כאשר שידר מסיבת עיתונאים בלייב בפייסבוק, מבלי לשים לב שעל פניו הופיע פילטר של חתול. כך, במהלך השידור יוספאזי הופיע בפני הצופים עם אוזניים ושפם של חתול מצוירים על פניו. הסרטון המקורי נמחק מהרשת, אך זה כמובן לא מנע מתמונות מהאירוע להיות מופצות ברשת, לאחר שהצופים תיעדו את התקרית בזמן אמת.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB