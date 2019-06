עננים של ודאות: גם קרנות הסל עוברות לענן

בשנים האחרונות הציג סקטור הטכנולוגיה בארה"ב ביצועי יתר משמעותיים הן לעומת מדד S&P 500 האמריקאי ומרבית מדדי המניות הגלובליים, והן לעומת כל אפיק השקעה אחר כמעט. ביצועים אלה נבעו כתוצאה מפרופיל צמיחה גבוה יחסית לשאר התחומים, מרווחיות גבוהה ומשתפרת, מאיתנות פינננסית וחסינות רבה בפני זעזועי מאקרו בעולם ומחוסר ודאות פוליטית.

בהסתכלות מפורטת יותר על סקטור הטכנולוגיה, ניתן להבחין כי אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים שבו הוא תחום הענן (cloud computing), הנהנה משיעורי צמיחה גבוהים במיוחד על רקע מגמות ארוכות-טווח בשוק הטכנולוגיה העולמי.

המונח "ענן" מתייחס לפתרונות תוכנה ושירותים שאותם ניתן לקבל בגישה מרוחקת, זאת בניגוד לגישה מסורתית של זמינות פתרונות אלה בתוך הארגון (גישה המכונה on-premises). היתרון של הענן הוא ביטול הצורך בהקמת מחלקת IT כבדה בארגון, וכתוצאה מכך - חיסכון משמעותי בעלויות. בכך, נהנה לקוח המשתמש בשירותי הענן מגמישות רבה, ללא הוצאות קבועות כבדות, מצב שפתח הזדמנויות עסקיות עבור רבבות של ארגונים קטנים וחברות הזנק, ובכך תרם רבות לחדשנות וליזמות בעולם.

ההתקדמות בשוק הענן הגיעה כתוצאה מירידה דרמטית בעלויות מחשוב ואחסון מידע; עלות שמירה של ג'יגבייט מידע ירדה ממאות דולרים בשנות ה-90 לסנטים בודדים כעת. תהליך זה הוביל להקמת חוות שרתים גדולות על-ידי חברות הטכנולוגיה המובילות. מובילת הסחר המקוון אמזון (AMZN) החלה לפני למעלה מעשור לספק שירותי ענן גם ללקוחות חיצוניים, באמצעות החברה הבת AWS) Amazon Web Services). פעילות זו התפתחה למנוע צמיחה משמעותי עבור אמזון, שאליה הצטרפו עוד שחקניות, כגון מיקרוסופט (MSFT) ואלפבית (GOOG), המספקות גם הן שירותי IT באמצעות הענן.

גם הגדולות עוברות לענן

במקביל להתקדמות טכנולוגיית הענן, גם בסיס לקוחות מחשוב ענן עבר שינוי מהותי. בהתחלה הגיעו לקוחות הענן בעיקר מקרב אנשים פרטיים ועסקים קטנים, שהשתמשו בשירותי ענן כמו אימייל או אחסון תמונות פרטיות. בהמשך, גם עסקים בינוניים ואף חברות גדולות החלו להעביר חלק מהיישומים הפחות קריטיים לענן, לאחר שקיבלו ביטחון בנוגע לאבטחת מידע בענן ולרמת שירות וזמינות גבוהה. כעת, כמעט כל ארגון בעולם משתמש בצורה זו או אחרת בשירותי הענן, ואף בתוכנות בענן.

בשוק הענן ישנם כמה סגמנטים, ונהוג להבדיל בין תשתית הענן (IaaS - Infrastructure as a Service), פלטפורמה בענן (PaaS - Platform as a Service) ותוכנה בענן (SaaS - (Software as a Service.

גודל השוק הכולל של הענן בכל פלחיו מוערך בכ-180 מיליארד דולר ב-2018, וצפוי להציג צמיחה של כ-20% בשנים הקרובות, ולהגיע אל מעל 300 מיליארד דולר ב-2022. לשם השוואה, שוק הטכנולוגיה הגלובלי מוערך בכ-4 טריליון דולר, וצומח בקצב זעיר של כ-3%, ואילו שוק התוכנה העולמי מוערך בכ-530 מיליארד דולר, עם צמיחה של כ-9%.

למעשה, במגזר התוכנה הארגונית ניתן לראות בשנים האחרונות מגמה ברורה ועוצמתית של מעבר מרשיונות תוכנה מסורתיים למודל הענן SaaS (תוכנה בתור שירות), המאפשר ללקוחות קצה להשתמש בפתרונות תוכנה על בסיס חודשי או לפי צריכת המשתמש, בלי לרכוש רשיון יקר. ניתן לראות דוגמאות לכך בפתרונות ענקית התוכנה מיקרוסופט כגון Office 365, המהווים מנוע צמיחה חשוב עבורה, או בפעילות צמיחה של החברות נייס (NICE) וורינט (VRNT) הישראליות. חשוב להדגיש כי מודל הענן מספק יתרונות הן ללקוחות קצה (גמישות, עלויות נמוכות וניתנות לתכנון מראש, קלות בשימוש) והן לספקי תוכנה (נראות גבוהה, שמירת לקוח, תזרים מזומנים לאורך זמן).

איך משקיעים בענן בלבד

למרות ההתקדמות האדירה בשוק הענן, עד לאחרונה לא היו קיימים פתרונות השקעה המאפשרים חשיפה לשוק זה באמצעות קרנות סל. קרן הסל היחידה, First Trust Cloud Computing ETF (סימול: SKYY), שהושקה ביולי 2011 ומנהלת נכסים בהיקף של מעל 2 מיליארד דולר, אינה מהווה אופציה ראויה, היות שהיא מחזיקה מגוון החזקות שאינן קשורות לענן באופן ישיר. לדוגמה, היא מחזיקה במניות חברות תוכנה מסורתיות שפועלות בענן בצורה חלקית בלבד, כגון אורקל, SAP ו-IBM, במניות ספקיות ציוד תקשורת כמו סיסקו, ג'וניפר ו-HP, במניות חברות האינטרנט גוגל ופייסבוק, ואף חברת המשחקים זינגה - אף אחת מחברות אלה אינה שחקנית ענן טהורה.

לפני חודשיים בלבד הושקה קרן סל חדשה המאפשרת חשיפה מתאימה לחברות ענן בעלות צמיחה גבוהה במודל עסקי מבוסס SaaS. מדובר בקרן סל Global X Cloud Computing ETF (סימול: CLOU), שהחלה להיסחר באפריל השנה, אך כבר צברה נכסים בהיקף לא קטן של כ-260 מיליון דולר. מאז השקתה רשמה קרן CLOU תשואה חיובית של 2.5%, ביצועי יתר לעומת קרן SKYY (שירדה ב-3% באותה התקופה) ולעומת מדדי הנאסד"ק (ירידה של כ-2%) וה-S&P 500 (ירידה של כ-1%).

בהרכב נכסים של קרן סל CLOU מוחזקות 37 מניות חברות SaaS מתחומים שונים, רובן אמריקאיות. חברות רבות מרשימה זו מסוקרות ומומלצות במחלקת המחקר של אופנהיימר, והן הציגו ביצועים חזקים לאורך זמן. דוגמאות לכך הן מובילת תחום הענן salesforce.com (סימול: CRM), המנהלת אנשי מכירות ומערכות קשרי לקוחות, ענקית המדיה הדיגיטלית נטפליקס (סימול: NFLX), וורקדיי - Workday (סימול: WDAY), המנהלת את תחום משאבי האנוש, Coupa Software (סימול: COUP) המספקת פתרונות תוכנה לניהול הוצאות בארגון, Paycom (סימול: PAYC), המנהלת חישובי שכר בארגונים, Twillio (סימול: TWLO) המספקת פלטפורמה למסרונים עסקיים ועוד.

חברות צמיחה המרכיבות את קרן CLOU נסחרות במכפילי מכירות ורווח גבוהים (מכפיל רווח חזוי ל-2019 עומד על 60), בשל שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד, אך לאורך זמן נוטות להציג ביצועי יתר לעומת השוק הכללי, ולעתים קרובות גם נרכשות בפרמיות גבוהות על-ידי ענקיות טכנולוגיה בעלות צמיחה מתונה - אורקל, IBM, SAP ועוד. המעבר המואץ לשוק הענן ממצב את קרן CLOU ככלי חשיפה מעניין למגמות ארוכות-הטווח בסקטור הטכנולוגיה הצומח.

הכותבים הם מנכ"לית משותפת באופנהיימר ישראל ואנליסט בכיר במחלקת המחקר בבנק. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובלי ושוקי עולם? נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם