לא רק נגד הפד: דראגי הפיל את האירו וטראמפ יוצא למתקפה

נגיד הבנק המרכזי של אירופה (ECB), מריו דראגי, נשא היום דברים שעיקרם כי הבנק המרכזי של אירופה עשוי לספק תמריצים נוספים לשוק, והורדת הריבית מהווה כלי מרכזי לטובת העניין.

האירו בתגובה רשם תנודה חדה מטה, מה שעורר ביקורת יוצאת דופן מצד הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, שצייץ בטוויטר, כי הדברים של דראגי שהביאו לירידה במטבע, מהווים צעד לא הוגן שיקל על אירופה בתחרות עם ארה"ב. "הם מתחמקים עם זה לאורך שנים, יחד עם סין ואחרים", הוסיף טראפ.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.