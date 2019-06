הקו האדום האלסטי של טראמפ: שרירים זה לא הכל

ב-19 במאי קבע דונלד טראמפ למשטר האייתאללות קו אדום בציוץ תקיף, מזרה אימה: "אם איראן רוצה להילחם, זה יהיה הקץ הרשמי שלה. לעולם אל תשובו לאיים על ארה"ב!".

נכון, לעכשיו, 21 ביוני בשעות הבוקר (ו'), שעון ישראל, לאחר שאיראן לא רק איימה אלא גם הפילה מל"ט ריגול אמריקאי ענקי, ששייט במרחב אווירי בינלאומי (לפי טענת ארה"ב), לא הקיץ הקץ על איראן, רשמית או לא רשמית. ככל שידוע, טהראן עדיין ניצבת על תילה וגם סוללת הטילים שחרצה את גורל המל"ט טרם חרבה מפגיעת טילי טומאהוק אמריקאים.

כשבוע קודם לכן, חיבלו צוותי קומנדו איראניים בשתי אוניות מכל מסחריות במצרי הורמוז, אם כי - במתכוון או שלא במתכוון - לא הטביעו אותן. גם אז, תגובת הממשל היתה עתירת איומים ודלת מעשים. "ארה"ב תגן על האינטרסים הזרים שלה ותתייצב יחד בעלות בריתה כדי להגן על המסחר הגלובלי ועל היציבות האזורית", הכריז אז שר-החוץ האמריקאי, מייק פומפיאו. בכל אופן, איראן לא עלתה בלהבות.

העובדה שטראמפ מחל על כבוד ארצו והתיר לאיראן - בשלב זה לפחות - לחמוק מעונש על הפלת כלי-טיס שמוטת כנפיו בערך כמו זו של בואינג 737 וששוויו כ-130 מיליון דולר, משקפת את הדילמה של הנשיא: איך להיראות תקיף בזירה הגלובלית (לפחות בעיני הבייס שלו) ובה בעת לקיים את הבטחתו לבוחרים להימנע ממלחמות חדשות ולסיים את המלחמות הישנות? גם אשף שיווקי כמו טראמפ מתקשה לרבע את המעגל הזה.

הנשיא מטפח בשקידה את המוניטין שלו כאחד שיודע להחזיר מלחמה שערה בזמן אמיתי - בחייו הפרטיים, בפעילותו הממשלית ובזירה העולמית. כמה חודשים לאחר שנכנס לבית הלבן, הוא הורה להשמיד בסיס של חיל-האוויר הסורי במטח של 59 טילי טומאהוק בעקבות התקפת נשק כימי של בשאר אסד על אויבי משטרו.

אך טראמפ לא יסף. הרי הוא אינו יכול להתעלם מסיסמת הבחירות המרכזית שלו, "אמריקה תחילה", שאחת מהמשמעויות שלה היא, שארה"ב אינה יכולה להיות שוטר של העולם. "מלחמות ללא קץ, במיוחד אלה שפרצו על סמך שיקולים מוטעים, יגיעו בסופו של דבר לקיצן המזהיר", הוא התנבא בציוץ בינואר השנה.

Endless Wars, especially those which are fought out of judgement mistakes that were made many years ago, & those where we are getting little financial or military help from the rich countries that so greatly benefit from what we are doing, will eventually come to a glorious end!