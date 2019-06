פיצוץ אדיר בבית הזיקוק הגדול ביותר בחוף המזרחי בארה"ב הקפיץ את מחירי הבנזין

פיצוץ אדיר נשמע מוקדם יותר היום (ו') בבית הזיקוק הגדול בנמל של פילדלפיה, בחוף המזרחי של ארה"ב, ושלח גלי הדף שהרעידו את השכונות הפרושות על פני קילומטרים משם. שאריות פסולת מילאו את האוויר, בדיוק כאשר חופשת הקיץ החלה. החוזים העתידיים על הבנזין זינקו ב-3.5% מיד לאחר הפיצוץ.

"Oh my gosh!" Our cameras were rolling when an explosion took place at the burning SW Philly refinery earlier this morning.