עיתונאית אמריקנית: טראמפ תקף אותי מינית לפני שני עשורים

אי. ג'יי קארול, עיתונאית וכותבת טור עצות במגזין "אל", טוענת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף אותה מינית לפני כשני עשורים בתא הלבשה בחנות במנהטן, ניו יורק. בטור אישי שפרסמה אמש (שישי) קארול ב-"ניו יורק מגזין", העיתונאית תיארה כי טראמפ "פשט את מכנסיו, ודחף בכוח את אצבעותיו לכיוון אזורים מוצנעים שלי, תוך שהוא תוחב חלקית, או לגמרי, את איבר מינו לתוכי".

לדבריה, "בסתיו 1995 או באביב 1996", היא נפגשה עם דונלד טראמפ בסניף של "ברגדורף גודמן", חנות כלבו במנהטן. היא סיפרה כי תחילה המפגש היה ידידותי. איל הנדל"ן דאז הכיר אותה כ"אשת העצות" מהעיתון ואמר לה כי רכש מתנה "בעבור בחורה" וכי הוא צריך את עזרתה.

בזמן שהיו במחלקת ההלבשה התחתונה, קארול סיפרה שטראמפ עודד אותה למדוד חליפת תחרה, "תנסה את זה אתה", אמרה קארול שהשיבה לטראמפ, "זה הצבע שלך". לדבריה, השניים נכנסו יחד לתא ההלבשה, שם אירעה ההטרדה.

"ברגע שהדלת של חדר ההלבשה נסגרה, הוא טלטל אותי, דחף אותי אל הקיר, היכה בראשי דיי בחוזקה והצמיד את פיו לשפתיי. הזדעזעתי כל כך ודחפתי אותו בחזרה", כתבה קארול. "הוא תפס את שתי זרועותיי ודחף אותי אל הקיר פעם נוספת, וכשהתברר לי עד כמה הוא גדול, הוא הצמיד אותי על הקיר בכתפו, תחב את ידו מתחת למעיל שלי ומשך את מכנסיי הטייטס שלי".

לאחר התקרית, שלפי קארול ארכה שלוש דקות, סיפרה כי פנתה לשני חברים עיתונאים שלה. אחד עודד אותה להגיש תלונה למשטרה, והשני ייעץ לה לשכוח מהמקרה. "אל תספרי לאף אחד, תשכחי מזה! יש לו 200 עורכי דין, הוא יקבור אותך", אמר.

This is the story behind E. Jean Carroll's account of her alleged encounter with Donald Trump in a Bergdorf Goodman dressing room more than two decades ago https://t.co/8GV1bw9cXA