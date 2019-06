השבוע בשווקים: כל העיניים מופנות לפגישת טראמפ-שי בפסגת ה-G20

שבוע המסחר מעבר לים צפוי להיפתח מחר (ב') בציפייה למפגש פסגת ה-G20 שיתקיים השבוע, ושם צפוי להיפגש הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, עם מקבילו הסיני, שי ג'י פינג.

בשבוע החולף הבנקים המרכזיים רמזו על שינוי הכיוון אליו צועדת המדיניות המוניטרית, כאשר גם הפד וגם מקבילו האירופי (ה-ECB), הדגישו את הסיכונים לצמיחה והמסרים שהעלו חיזקו את ההערכות שצפויות הפחתות ריבית, אולי אפילו בחודשים הקרובים אם הנתונים יצביעו על הידרדרות. העלייה במתיחות הגיאו-פוליטית בין ארה"ב לאיראן, יחד עם סימני השאלה סביב הסכמי הסחר בין ארה"ב וסין, מגבירים את אי-הוודאות בשווקים, אך אלו התמקדו במסרים של הבנקים המרכזיים.

בסוף השבוע האחרון בוול סטריט המדדים ננעלו ביציבות עם נטייה לירידות קלות, בכך מדד S&P 500 נסוג משיא היסטורי שנרשם בשבוע החולף. בסיכום שבועי, הנאסד"ק קפץ בכ-3% ומדד S&P 500 בכ-2.2% בשבוע החולף; בבורסה בתל-אביב המדדים ת"א 35 ות"א 90 סיכמו את השבוע עם עלייה של 1.2%.

אלו האירועים שצפויים לתת את הטון השבוע בשווקים:

1. מלחמת הסחר

הנשיא האמריקאי טראמפ צפוי להיפגש עם מקבילו הסיני במפגש פסגת המנהיגים G20 שתתקיים השבוע ביפן. בשוק לא צופים כי ייחתם כבר בשלב זה הסכם להסדרת מלחמת הסחר נוכח הטלת המכסים ההדדית, אך עצם הגעתו של נשיא סין לשולחן הדיונים מוריד במעט את מפלס החששות מהסלמה בשלב זה.

ביום שישי האחרון, סגן הנשיא, מייק פנס, אמר כי יש סימני התקדמות בשיחות עם סין, בהמשך לתקווה לפריצת דרך. מפגש הפסגה שיחל ב-28 ליוני למשך יומיים, יירכז את תשומת לב המשקיעים והעולם כולו בשבוע הנוכחי.

"השוק כבר מוכן לתוצאה גרועה מהמפגש", אמר ג'ארד וודארד, אסטרטג שווקים גלובאלים ממריל לינץ'. "אם נראה הפחתה במכסים, או אף התקדמות ידידותית זה יסיר מהשולחן הסלמה של מלחמת הסחר, ותתקבל תגובה שורית עוצמתית בשווקים".

כלכלני לאומי כותבים הבוקר בסקירתם השבועית הבוקר, כי "אם המפגש של מנהיגי ה-G20 יביא לסבב חדש של שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, גם אם באופן זמני, זה עשוי להביא את עיתוי הפחתת הריבית הקרובה בארה"ב, בשיעור של 25 נ"ב, לספטמבר ולא לחודש יולי. במידה ולא תצלח הדרך לעצירת המהלך של העלאות מכסים, הדבר יצור אתגר של ממש לשוק איגרות החוב האמריקאי, שיצטרך להתמודד עם שאלות מורכבות של מדיניות הריבית של הפד במצב של עליית אינפלציה וגם לשאול האם השינוי האפשרי של האינפלציה הצפויה לטווח קצר-בינוני גלום כהלכה במחירי איגרות החוב הדולריות שאינן צמודות למדד.

"לאחרונה הייתה ירידה ניכרת של האינפלציה הצפויה על פי שוק האג"ח של ארה"ב, ושרשרת אפשרית של מהלכים שיביאו, אולי, להאצת ההתייקרויות של המחירים לצרכן, בין אם כתוצאה מתמסורת של תוספת מכסים ובין אם כתוצאה מעצירת ההתחזקות של הדולר בעולם, לדוגמא על רק פגיעה בעצמאות הבנק הפדרלי של ארה"ב על ידי הנשיא, עלולה להביא להיפוך מגמה ברמה של האינפלציה הצפויה, שירדה מאוד לאחרונה", כתבו בלאומי.

2. המתיחות במפרץ תזיז את מחיר הנפט?

המתיחות במפרץ תעמוד במוקד גם השבוע, כאשר מחיר הנפט עשוי להיות מושפע מהכותרות בנושא זה. בשבוע החולף הנפט רשם תנודה חדה מעלה לאחר שהנשיא טראמפ האשים את איראן בהפלת המל"ט ואמר כי איראן עשתה טעות גדולה. ארה"ב בתגובה ביצעה תקיפת סייבר על איראן בחמישי האחרון על ידי אנשי יחידת הסייבר האמריקאית.

בנוסף, טראמפ אמר כי בכוונתו להשית סנקציות נוספות על איראן החל ממחר. עם זאת, הנשיא האמריקאי סיים את האיום באופן מפויס כשכתב בטוויטר: "אני מצפה ליום שבו הסנקציות על איראן יוסרו, ושהם שוב יהפכו לאומה פרודקטיבית ומשגשגת - כמה שיותר מהר, יותר טוב...".

לדברי אמיר איל, יו"ר אינפיניטי: "פעם, אירוע טרור כזה במפרץ היה מטיס את מחירי הנפט למעל ל-100 דולר לחבית ומזעזע את הכלכלה העולמית, אבל ארה"ב של טראמפ שינתה את כללי המשחק, והיא זאת שקובעת בפועל את מחיר הנפט העולמי, ולכן איראן נשארת עם מעט מאד מנופי השפעה ממשיים".

לאחר הקפיצה בסוף השבוע האחרון, החוזים על הנפט נסחרים מעל לרמה של 57 דולר לחבית.

3. הודעת הריבית של הפד ממשיכה לעורר גלים

לאחר הפגישה של חברי ועדת השוק הפתוח של הפד לחודש יוני, הבנק המרכזי בארה"ב לא העלה את הריבית, אך הוא צועד לעבר מדיניות מקלה יותר עבור הכלכלה.

בשרודרס מאמינים כי בחודש יולי נקבל הורדת ריבית "ליתר ביטחון", אשר מטרתה לתמוך בכלכלה אם במקרה יתממש אירוע אשר יערער את יציבותה של כלכלת ארה״ב.

לדבי הלכלן הראשי של שרודרס, קית' וויד, הבנק המרכזי בארה"ב לא שינה את תחזית הצמיחה שלו ועדיין מצפה כי האינפלציה תגיע ליעד או קרוב לכך, אך הוא כן מבין כי אי הוודאות לגבי עתיד הכלכלה, עלתה. בישיבת הפד האחרונה, ניכר כי ישנה יותר נטייה לצד היוני כאשר נחשף כי 8 חברי ועדה הצביעו בעד הורדת ריבית כבר השנה, חבר ועדה אחד העדיף קיצוץ של 25 נ"ב כבר השנה, 8 חברי ועדה נוספים הצביעו בעד כך שהריבית תישאר ללא שינוי וחבר ועדה אחד הצביע בעד העלאת הריבית ב-25 נ"ב.

בשרודרס צופים כי הפד יוריד את הריבית ב-25 נ"ב ביולי. הצפייה הזו מתיישרת עם אמירה של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, במסיבת העיתונאים שכינס, כשאמר “an ounce of prevention is worth more than a pound of cure” (בתרגום פשוט: "אונקיה של מניעה שווה יותר מאשר קילוגרם של תרופה").

"יתכן כי נצפה בשינוי חיובי במידע שיצא לשוק מצד החברות", אמר וויד, אך סייג כשאמר "קשה להאמין כי כך יהיה, שכן לדעתנו נתוני הרבעון השני ימשיכו להעיד על החלשות הכלכלה והדבר יתבטא הן בירידה במלאים והן בגובה ההוצאה של החברות. יתכן גם כי נשמע חדשות חיוביות מהמפגש בין הנשיא טראמפ לנשיא סין בוועידת ה- G20, למרות שעדיין סביר כי נושא המכסים יישאר כפי שהוא, שכן קשה לראות כיצד שני המנהיגים יצליחו לגשר על הפערים בינם בעניין הקניין הרוחני והנושא הטכנולוגי. הורדת ריבית ביולי עשויה לגרור הורדת ריבית נוספת גם בספטמבר. במבט קדימה, השאלה האם תהיה הקלה בשווקים תלויה הרבה בהשפעה שתהיה להורדת הריבית על השוק, והאם החברות במשק יצליחו להחזיר את הביטחון וההוצאה שלהן לרמה הנורמלית. הדבר תלוי בעיקר בנשיא הפד, כאשר המצב הנוכחי בכלכלה מחייב את בטחון העסקים והחברות בבנק המרכזי".

4. הביטקוין מרים ראש

סוחרי המטבעות הדיגיטליים בעולם זכו לסוף שבוע חם במיוחד, לאחר שאתמול זינק מחיר הביטקוין מעל ל-11,140 דולר - שיא של 15.5 חודשים. ביום שישי בלילה דילג הביטקוין מעל לרף של 10,000 דולר לראשונה מאז 8 במארס 2018. היום בשעות הצהריים נע שער ה-BTC סביב 10,700 דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap.

5. מאקרו

בארה"ב יפורסמו נתוני מכירות הבתים החדשים ושל הבתים בהמתנה, מה שצפוי לשפוך אור על שוק הדיור האמריקאי. בנוסף, תפורסם הקריאה הסופית של נתון הצמיחה לכלכלה האמריקאית ברבעון הראשון של 2019. לפי התחזיות, נתון הצמיחה צפוי לעמוד על 3.1%, לעומת קריאה ראשונה של 3.3%.

