מיועצים משפטיים למותג רשת: מי למדו לשפר את הרושם הדיגיטלי

מתי באחרונה דאגתם למתג את עצמכם? כיצד עשיתם זאת? שרי רייט-פילו, מומחית למיתוג אישי ברשתות חברתיות הסבירה השבוע ליועצים המשפטיים שהפגישה פירמת עורכי הדין DLA PIPER במסעדת קלואליס שבמלון הילטון בתל-אביב, כי היום על כל מועסק ומועסקת לפתח זהות מקצועית ייחודית ומבודלת. "מחר בבוקר החברה שלך יכולה להיסגר או להימכר ואתה תאבד את עבודתך. כיצד המעסיק הבא שלך יבחן אותך? הוא יתבסס לא רק על קורות החיים שלך, אלא גם על מה שהותרת אחריך, על טביעת האצבע הדיגיטלית שלך ברשת. אבל גם לא רק על זה - הוא יבחן גם את מה שאומרים עליך ברשת. מה שנכתב עלייך וכיצד אנשים הגיבו לך", הזהירה רייט-פילו.

במפגש, שנערך כחלק מסדרת פגישות העשרה שעורכת הפירמה ליועצים משפטיים בחברות שונות, הסבירה רייט-פילו כי יש להביא בחשבון את שלושת ה-B. הראשון הוא Be Real - "דווקא בעולם של פייק ניוז וחיקויים אין תחליף לאותנטיות וכנות. זה לא אומר שצריך לכבס כביסה מלוכלכת בחוץ, אבל גם לא חייבים להציג מה שלא אמיתי"; השני, Be Known - "אם אתם רוצים שיכירו ויעריכו אתכם, לא תוכלו להתחבא. עליכם להזדהות ולהביע עמדה - אישית ומקצועית. כתבו מאמרים, פרסמו פוסטים. שתפו. הגיבו. ככל שעובד ישמיע יותר את עמדתו המקצועית כאשר הוא מזוהה כנציג המותג, כך תגבר תחושת המשמעות והערך העצמי שלו כמי שמייצג לא רק את עצמו אלא ערך גדול יותר". והשלישי, Be There - "אין תחליף לנוכחות פיזית. צריכים לראות אתכם. להכיר אתכם. צאו החוצה, דברו והכירו אך שימו לב כאשר העובד מזדהה כנציג החברה עליו לייצג גם את ערכיה ולדבר את שפת המותג באופן אחיד. כעובדים, עליכם להיות נאמנים למקום העבודה שלכם", היא אמרה.

באורחים ובמותגים שהגיעו, היו המארחים עוה"ד דבי קנדל, מליסה בינפלד, ג'רמי לוסטמן ונעמי מרילס מ-DLA PIPER; סלין בן שושן, יועצת משפטית לנובל אנרג'י; ורד בן יעקב, ראש המחלקה המשפטית והקניין הרוחני בסטרטסיס; ביל אור, יועץ משפטי בחברת אבטחת המידע צ'קמארקס; דוד קפלנסקי, יועץ משפטי בסימילירווב; ביל אור, יועץ משפטי בצ'קמארקס; סמנתה מודל מתופין, ואחרים.

תשאלו למה: מה הימים הכי חשובים בחייו של אדם

חדשנות בשירות החברה האזרחית: בשבוע שעבר נפגשו במרכז יצחק רבין בתל אביב חברי עמותת "מתן-משקיעים בקהילה", פירמת רו"ח KPMG סומך חייקין ומשרד עו"ד אופיר כץ ושות', שהגיעו לכנס "ארגונים חברתיים - אתגרי המחר 2019". הפעם עסק הכנס בחדשנות (איך לא?) ובחשיבותה לעתיד החברה האזרחית.

אהובה ינאי, מנכ"לית העמותה, הזכירה בפתיחת הכנס כי "השנה אנחנו חוגגים 20 שנות פעילות - חזון שנוסד על ידי שרי אריסון במטרה למסד את האחריות החברתית של עסקים בישראל".

עוד הגיעו: ג'ייסון אריסון, יו"ר קרן אריסון; ד"ר עידו ענתבי, לשעבר מנכ"ל SpaceIL; עימאד תלחמי, יזם עסקי וחברתי, יו"ר חברת באבקום למוקדים טלפוניים; עו"ד אייל גלובוס, ראש רשות התאגידים; עו"ד אופיר כץ; דיוויד קריסמן, שותף ומנהל תחום מלכ"רים ב-KPMG סומך חייקין; פרופ' ורדה ליברמן מהמרכז הבנתחומי; יוסף אברמוביץ', מנכ"ל אנרגיה גלובל, ואחרים.

תלחמי אמר בכנס כי "לחדשנות אין פריפרייה. אדם עני זה לא אדם שאין לו כסף אלא זה שאין לו חלום. אם יש לך חלום תוכל להשיג אותו, כי דמיון יותר חשוב מידע", הוא הסביר. "החשיבות בחדשנות היא למצא את ה'למה' ממקום שמרגש אתכם. הימים הכי חשובים בחיים של אדם הם בו הוא נולד והיום בו הוא גילה את ה'למה' שלו", אמר תלחמי.

אופיר כץ, אהובה ינאי, ג'ייסון אריסון, ודויד קריסמן

עו"ד פנינת ינאי מונתה ליועצת המשפטית של לשכת המסחר ישראל-אפריקה

האסיפה הכללית של לשכת המסחר ישראל-אפריקה שהתקיימה ביום ראשון השבוע, החליטה למנות את עו"ד פנינת ינאי ליועצת המשפטית של הלשכה ולממונה על קשרי חוץ בה. ינאי היא עורכת דין בתחום הצווארון הלבן והמשפט המסחרי שפועלת כבר מספר שנים בייצוג חברות ישראליות שונות ביבשת אפריקה והיא תפעל במשותף עם נשיא הלשכה, ניסו בצלאל, לגיוס חברות המבקשות להיכנס לשוק באפריקה באמצעות גוף מייעץ ומלווה.

בכלל, יש לציין, לינאי לא חסרה עבודה. בחודש מרץ פורסם כי היא הצטרפה כדירקטורית לחברת טכנולוגיית הקנאביס הרפואי הישראלית סידו (SEEDO). החברה נסחרת ברשימה משנית (OTC) ‏בארה"ב. ינאי גם מייצגת את איש העסקים זאב רובינשטיין שהפרקליטות שוקל להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע בגין תיווך בשוחד בתיק 4000 שבו חשוד רה"מ נתניהו בקבלת שוחד מאיש העסקים שאול אלוביץ'.

עו"ד ינאי מסרה בתגובה כי בשנים האחרונות יש גאות ביחסים בין אפריקה לישראל אבל פוטנציאל השיפור עודנו גדול. "ישראל יכולה לחזק את מעמדה ולהביא לשגשוג כלכלי וטכנולוגי באפריקה", אמרה ינאי.

פנינת ינאי

