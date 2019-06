מנכ"ל תע"א הכחיש מיזוג עם רפאל, למרות התבטאויות היו"ר על חשיבות המהלך

הפרסום אמש (ג') ב"גלובס" אודות שאיפותיה של התעשייה האווירית (תע"א) להתמזג עם רפאל מערכות לחימה עורר הדים בשתי החברות הביטחוניות שבבעלות המדינה. אמש פרסמנו תגובה רשמית של לוקר לפיה "מיזוג בין התעשייה האווירית לרפאל הוא כורח המציאות". דברים דומים אמר לוקר לאחרונה גם למגזין בינלאומי בתחום התעופה. לוקר והתעשייה האווירית אף הרחיבו בתגובתם ל"גלובס" והסבירו לציטוט כי אין הגיון בשתי חברות ממשלתיות המתחרות אחת בשנייה בתחום הטילים.

ובכל זאת, שעות אחדות לאחר הפרסום שיגרה התעשייה האווירית לבורסה הודעה שבה נטען כי "לא מתקיימים כל מגעים בעניין, לא מקודמים על ידי החברה מהלכים לביצוע מיזוג כאמור וכי הנושא אינו על סדר היום".

על ההודעה חתום מנכ"ל החברה, האלוף (במיל') נמרוד שפר. יצוין כי תע"א בחרה לשלוח לבורסה את הודעתה בנושא, אף שדבריו של היו"ר לוקר צוטטו באופן מדויק.

הדיווח אתמול עורר סערה בקרב בעלי העניין של החברה: ספקים מתחרים וועד העובדים שעמם קיימים יחסים מורכבים ממילא.

בשבוע שעבר בריאיון למגזין התעופה "אוויאיישן וויק" במסגרת שהייתו בסלון האווירי בפריז אמר לוקר כי "מיזוג בין שתי חברות הביטחון והתעופה הממשלתיות האחרונות בישראל (תע"א ורפאל - י.א) הוא בלתי נמנע. אני חושב שזה יקרה, אין בכלל שאלה, זה יקרה. אני דוחף לכיוון הזה. זה הדבר הנכון לעשות".

בהמשך הראיון אמר לוקר כי אין מגעים קונקרטיים בעניין. כפי שנכתב אתמול כאן, מגעים כאלה ממילא לא יכולים להבשיל עד לאחר הבחירות.

"ללא איחוד יהיו עוד פשיטות רגל"

למעשה, לוקר הוא לא היחיד בתעשייה האווירית שמדבר בשבחו של מהלך דרמטי למיזוג של החברה עם רפאל: במרץ האחרון העיתון "מעריב" ערך כנס שעסק בביטחון לאומי בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אז, היה זה ממלא מקום מנכ"ל החברה אייל יוניאן שדיבר בגילוי לב על מצב התעשיות הביטחוניות הממשלתיות בישראל, ועל הצורך למזג אותן. "רפאל פשטה את הרגל ב-2001, תעש פשטה את הרגל לא מזמן. אם לא יהיה איחוד של התעשייה האווירית ורפאל יהיו שוב פשיטות רגל בענף. למדינה אין צורך להחזיק שתי חברות כאלה, ויפה שעה אחת קודם", אמר.

בכירים בתע"א אמרו אתמול ל"גלובס" כי המצב הפוליטי הנוכחי מערים קשיים על החברה לקדם את המהלך אל מול רשויות המדינה, אך עם כינון הכנסת ה-22, בכוונת החברה לקדמו. זאת, לאחר שבעבר רשות החברות הממשלתיות, בתקופה שבראשה עמד אורי יוגב, תמכה בו. המהלך לא צלח אז, למרות העניין של תע"א בו, בגלל התנגדות עזה מצד רפאל, התנגדות שעומדת בעינה גם בימים אלה. "רפאל במצב כספי מעולה. היא החברה הממשלתית הכי טובה בישראל, אז מדוע לה להסכים למיזוג עם התעשייה האווירית, שמתאפיינת בחוסר יעילות, בוועד עובדים שמנהל אותה הלכה למעשה ושהפסידה ב-2018 כמעט 50 מיליון שקל אף שמכרה במיליארדים?", אומר בכיר בתעשיות הביטחוניות.

בעבר הביעו בכירים ברפאל חשש שמיזוג כזה יגרום לבליעתה של רפאל בתוך התע"א - רפאל היא חברה קטנה יחסית לתע"א, אך היא חברה רווחית: אשתקד הרווח שלה הסתכם ב-133 מיליון דולר, והיא נהנית מתדמית של חברה יוקרתית, פורצת דרך וממוקדת מטרה.

גם ועד העובדים של התעשייה האווירית, שבוחר לסכור את פיו באופן רשמי בנוגע לתוכניות למיזוג, צפוי להתנגד בתוקף למהלך. כש"גלובס" פנה היום אל הוועד, התשובה הרשמית שלו הייתה שהנושא כלל לא עלה לדיון מולו ולפיכך הוא גם לא דרש הסברים אודות כוונות אלה מצד ההנהלה.

אלא שגורם בתוך הוועד לא הסתיר את דעתו על המהלכים של הנהלת התע"א בנושא. "התעשייה האווירית בקשיים רציניים והיא רוצה לטשטש אותם באמצעות מיזוג עם רפאל. בתחילת השנה החברה ניגשה למהלך של מיזוג החטיבות האזרחיות לחטיבה אחת - מהלך שלא ברור אם הוא מוצלח ומשיג את מטרתו. מחפשים שם פתרונות מן היקב ומן הגורן מחשש להתרסקות".

מתע"א נמסר כי "החברה דוחה מכל וכל את הטענה בגין הטעייה של רשות נירות הערך ועומדת מאחורי הדיווח המידי שנמסר אתמול. במידה ובחר העיתון לצטט מילים ספורות ממאמר בעיתון זר נדרש היה גם לצטט את הפסקה שבה אמר מפורשות יו"ר החברה כי עד כה לא נעשו שום מגעים קונקרטיים לקידום המיזוג בין התעשייה האווירית לרפאל ולא להשמיטו במכוון. להלן הציטוט המדויק: "So far, there have been no concrete moves by either business or within the government to effect a merger or acquisition between Rafael and IAI, Locker said".

"החברה מבהירה בשנית כי למועד הדיווח לא מתקיימים כל מגעים בגין המיזוג המדובר. החברה והנהלתה אינם פועלים תחת לחץ כזה או אחר והאמירה כי הדיווח נמסר לאור לחץ שהופעל על החברה פשוט איננו נכון ולו עיתון "גלובס" היה בודק מול מערכת הביטחון, חברת רפאל ורשות החברות היה העיתון מגיע למסקנה הברורה שנושא המיזוג אינו על סדר היום כפי שהופיע בדיווח המידי".

*** גילוי מלא: דבריו של לוקר כפי שצוטטו אתמול בהרחבה בגלובס מבוססים כאמור על מגזין בינלאומי ועל תגובה רשמית של החברה כפי שנמסרה ל"גלובס". לוקר והתעשייה האווירית אף הרחיבו אתמול בתגובתם אלינו והסבירו עד כמה מדובר במהלך שהוא "כורח המציאות". לא ברור מה הוביל את המנכ"ל לפרסם הודעה לבורסה ובה הכחשה גורפת לאפשרות של מהלך שממילא נכתב שאינו יכול להיות מקודם בפועל ערב בחירות. בכל מקרה, גלובס עומד מאחורי הדברים שפורסמו. מכיוון שמדובר באירוע חריג של פרסום הודעה לבורסה שמנוגדת לכאורה להצהרת הכוונות של היו"ר. אנחנו מביאים כאן בהרחבה את השתלשלות העניינים.

