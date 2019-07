נעה רוטמן מצטרפת למפלגתו של אהוד ברק

כמה ימים אחרי שהכריז על הצגת הרשימה לכנסת ה-22, ראש הממשלה לשעבר ממשיך למלא את שורות מפלגתו. אתמול (א') הודיעו על הצטרפותם אלדד יניב ויאיא פינק, שניהם אנשי מפלגת העבודה לשעבר.

היום (ב') בבוקר צירף לשורותיו את נעה רוטמן, בתה של דליה רבין ונכדתו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

משפחת רבין לדורותיה היו מעורבים בפוליטיקה הישראלית. דליה רבין שירתה כסגנית שר הבטחון בממשלתו של אריאל שרון בשנת 2001. יובל רבין, בנו השני של רבין, היה פעיל ומעורב במפלגת העבודה והביע תמיכה במועמדים שונים לאורך השנים. רוטמן בת ה-42 נחצבה בזכרון הממלכתי כאשר נשאה הספד רווי דמעות על קבר סבה בעת ההלוויה הקשה לראש הממשלה שנרצח ב-1995 בידי מתנקש יהודי.

משפחת רבין בהלווית יצחק רבין ז"ל / צילום: צביקה ישראלי - לע"מ

לפי קורות החיים שהפיץ הצוות של ברק, רוטמן נשואה לאלדד רוטמן, שירתה כקצינה בחיל האוויר, בעלת תואר במשפטים וממשל, עורכת דין ותסריטאית.

כתבה את סדרות הטלוויזיה "ילדי ראש הממשלה" ו"פמת"א".

בשנת 1996 חיברה ופירסמה את הממואר "In the Name of Sorrow and Hope" - "בשם הצער והתקווה" בעקבות רצח סבה, יצחק רבין ז"ל. הספר ראה אור במספר רב של שפות וזכה לפרס פרידריך אברט בגרמניה כ"הספר הפוליטי החשוב לשנת 1997".

רוטמן אמרה היום: "ההחלטה להצטרף לעשייה הפוליטית לא היתה פשוטה. אבל אי אפשר עוד לשבת מנגד. אני מכירה מקרוב, מקרוב מאוד, את מחיר השנאה וההסתה. אסור להשלים עם ההקצנה בחברה הישראלית והיא איננה גזירת גורל.

הגיע הזמן לקבל את ההכרעות הקשות בעבור הילדים שלנו ולהחזיר את הממלכתיות, הבושה והתקווה".

רוטמן הוסיפה, "היו לי מחלוקת עם אהוד ברק. היו גם כעסים. אבל זה הזמן לאנשים אמיצים ונחושים בעלי ניסיון שלא מפחדים, שמוכנים לשלם את המחיר, שלא באים לחמם את הכסא. נדמה לי שאנחנו ניצבים ברגע האחרון ממש על מנת להחזיר את ישראל למסלול. אם לא הייתי עושה מעשה כעת לא הייתי שלמה עם עצמי".

