תקלה בשירות Cloudflare השפיעה על האתרים הגדולים בעולם

כמה מהאתרים והשירותים הגדולים בעולם הפסיקו לעבוד היום בשל תקלה שנמשכה כשעה של חברת Cloudflare, שמספקת שירותי תשתית ואבטחה שמסייעת לאתרים לפעול באופן חלק ולהיות זמינים למשתמשים.

לחברה 16 מיליון לקוחות, בהם שירות הצ'ט Discord ופלטפורמת ההיכרויות הפופולרית OKCupid. אתרים ושירותים רבים שמשתמשים בשירותי החברה הציגו שגיאה 502 למשתמשים שניסו לגלוש אליהם.

בין האתרים והשירותים שחוו תקלות נמנים גם האתרים Down Detector ו-Down For Everyone Or Just Me בהם ניתן לבדוק אם אתרים ושירותים שונים הפסיקו לפעול, מה שמקשה על משתמשים לבדוק אילו שירותים הושפעו מהתקלה.

"אנחנו מודעים לתקלות ב-Cloudflare שמשפיעות על כל הרשת. הצוות עובד כדי לרדת לשורש העניין ולהבין מה קורה. נמשיך לעדכן", כתב בטוויטר מנכ"ל החברה מתיו פרינס. לאחר מכן הוא כתב כי התקלה אותרה. "אנחנו פועלים כעת כדי להחזיר את כל השירותים, ונפרסם יותר פרטים ברגע שיהיו לנו" צייץ פרינס, והוסיף כי נכון לעכשיו אין ראיות לפיהן התקלה נבעה מהתקפה על השירות. גם באתר החברה נכתב כי היא הוציאה תיקון לסוגיה וכעת בוחנת את התוצאות.

