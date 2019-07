סקטור הפארמה תחת לחץ: טראמפ הורה לאמץ מדד ייחוס למחירי התרופות

במירוץ לנשיאות ארה"ב של 2016 היתה זו הילרי קלינטון שהציתה את החשש מפני הגבלת מחירי התרופות בארה"ב, מה שהצית גל ירידות בסקטור עד לבורסה בתל אביב, אבל כעת זהו הנשיא טראמפ שלוקח את העניינים צעד נוסף קדימה, ומבקש לאמץ מדיניות של מדד ייחוס למחירי התרופות, כפי שנהוג במדינות רבות באירופה.

טראמפ הורה בסוף השבוע האחרון לפקידי הממשל להכין פקודה ביצועית שתביא למצב בו האמריקאים לא ישלמו על תרופות יותר מהמדינה בה מחירי התרופות הם הנמוכים בעולם. "מדוע אומות אחרות - כמו קנדה - ישלמו פחות על תרופות מאיתנו"? שאל טראמפ. עם זאת, צריך לציין כי ישנן מדינות מתפתחות עם תמ"ג מאוד נמוך, כך שמן הסתם לא ניתן יהיה לקחת אותן כמדגם ייחוס. ובכל זאת הדיווח גרר רעש שהכביד על המניות בסקטור.

החדשות רעות מבחינת המשקיעים בסקטור הפארמה לא רק כי ממשל טראמפ מעוניין להפחית את מחירי התקופות, אלא כי המהלך צפוי לקבל תמיכה מצד הדמוקרטים בקונגרס שמנסים לחתור לשקיפות לגבי מחירי התרופות, ובסופו של דבר, לעלויות נמוכות יותר עבור הצרכנים.

ביום ראשון של השבוע צייץ הנשיא טראמפ בטוויטר כי השנה החולפת היתה הראשונה מזה 51 שנים בה מחירי התרופות לפי מרשם רשמו ירידה, ולדבריו אלו צפויים לרדת משמעותית בעתיד.

Last year was the first in 51 years where prescription drug prices actually went down, but things have been, and are being, put in place that will drive them down substantially. If Dems would work with us in a bipartisan fashion, we would get big results very fast!