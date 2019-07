טראמפ: "לא מעריץ גדול של קריפטו, פייסבוק צריכה לקבל אישור בשביל ליברה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי הוא "לא מעריץ גדול של ביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים" והתייחס גם לתוכניות של פייסבוק להשיק את המטבע הוירטואלי ליברה. "אם פייסבוק וחברות אחרות רוצות להפוך לבנק, הן צריכות לבקש אישור לכך ולהיות כפופים לרגולציה של בנק".

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National...