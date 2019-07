לקראת הפריים דיי: מדריך הישרדות בגשם המבצעים של אמזון

היקף בלתי נתפס של קניות ב-4 מיליארד דולר, בארה"ב לבדה, סיפק ה"פריים דיי" של 2018, גידול של 67% לעומת השנה שקדמה לה, שבה עמדו המכירות של ענקית הסחר אמזון על 2.4 מיליארד דולר. הסיבה לגידול נובעת מהעובדה שאמזון מאריכה את הפריים דיי מדי שנה, וב-2019, בשנה הרביעית ליום ההנחות המיוחד שלה, כבר מדובר באמזון "טו דייס", היות שהמבצעים יימשכו 48 שעות לעומת 36 שעות בשנה קודמת (ו-30 שעות לפני כן). בשעון ישראל החגיגות, באתר בארה"ב, יחלו ב-15 ביולי בשעה 10:00 והן יסתיימו ב-17 ביולי בשעה 10:00.

כדי להמחיש את המספר העצום של היקף הקניות בטווח של 36 שעות (בשנה שעברה) באתר אחד - כדאי להשוות אותו לנתוני בלאק פריידיי, יום ההנחות של נובמבר, שהסתכם בשנה שעברה ב-6.2 מיליארד דולר - בכלל האתרים.

לפי נתונים שהועברו בלעדית ל"גלובס" מישראכרט, בסיכום פריים דיי 2018, היקף קניות הישראלים נאמד ב-7-8 מיליון שקל - עלייה של 35% לעומת שנה קודמת. בשנה שעברה גדל מספר העסקאות ב-50% ומספר הלקוחות הקונים גדל ב-40% לכ-20 אלף לקוחות. גברים רכשו פי שלושה מנשים. הדבר מלמד גם על אופי המוצרים הנרכשים - מוצרי חשמל ואלקטרוניקה - שלפי נתוני אמזון היוו 35% ממכירותיה בשנה הקודמת. נתונים שהעבירה כאל בשנה שעברה שיקפו מגמה דומה: מספר העסקאות של לקוחות כאל גדל ב-66% לעומת שנה קודמת.

ואכן, אמזון מקדישה תשומת לב לקונים הישראלים בעמוד הבית שלה, באמצעות באנרים: באחד מציינת אמזון כי היא משלחת יותר מ-45 מיליון מוצרים לישראל, ובאחר היא מפרסמת את המבצע ללקוחות כרטיס האשראי של בנק לאומי.

אז מה צפוי לנו השנה? ירון בן אלי, מנכ"ל קבוצת יושופס, המציעה קניות ומשלוחים מאתרים שונים בארה"ב, מעריך כי הישראלים השנה יקנו יותר עקב החשיפה של הישראלים לאמזון בחודשים האחרונים בעקבות הפרסומים על ההגעה הצפויה לישראל. "צרכנים מרגישים יותר ביטחון לרכוש מוצרים יקרים יותר וגדולים יותר בנפח. בעבר היה חשש שמוצרים לא יגיעו או שיגיע מוצר אחר מזה שהוזמן - זה התפוגג. אנחנו השנה יצאנו במבצע למשלוחים מעל 10 ק"ג כי זיהינו קניות גדולות כמו שואבי אבק, מערכות קולנוע ביתי, כלי עבודה, רמקולים ופריטי ריהוט".

אילו מוצרים יהיו במבצע? לפי האתר foxer, המאתר מבצעים והוזלות (כולל טעויות במחיר ששווה לנצל), המבצעים עשויים לכלול גם הנחה של 50% מהמחיר בארץ. יניב קוטר, מבעלי חברת השילוח DealTas, סבור כי "השנה אמזון תספק את המחירים הטובים ביותר כמעט בכל קטגוריה". הנה כמה מבצעים לדוגמה: העוזר של אלקסה - שלט טלוויזיה חכם שמתחבר לעוזרת הקולית של אמזון ודרכה מבצע פקודות להפעלת טלוויזיה, משחקים וכד’ יימכר ב-15 דולר במקום 40 דולר; עוזר קולי לילדים Echo-dot: יימכר ב-45 דולר במקום 70 דולר; אוזניות של המותג Jabra יימכרו ב-30% הנחה.

"אמזון אמנם שחררה כמה דוגמאות אבל את המבצעים החזקים באמת היא לא תחשוף מראש כדי שהמתחרים לא יספיקו להגיב", אומר בן אלי, "אנחנו פתחנו חמ"ל של צוות שיבדוק את המבצעים כל הזמן".

אולי לא ניחשף לכל המבצעים מראש, אבל יש עוד דברים שצריכים לדעת לקראת מחר. הנה הם לפניכם.

1. האם חייבים להצטרף למועדון פריים?

אמזון פריים דיי הוא היום שנועד להעניק הטבות לחברי המועדון של אמזון, חברי הפריים, שמספרם נאמד ב-100 מיליון חברים. מבחינת אמזון זהו היום שגם אמור להגדיל את מספר החברים שלה ואת הנאמנות לאתר ולקדם את המוצרים מבית אמזון, דוגמת קורא הספרים הדיגיטלי קינדל והעוזרת הקולית אלכסה.

המבצעים בפריים דיי מעניקים קדימות לחברי מועדון פריים, גם במועד פתיחת המבצע וגם במבצעים ייעודיים לחברים, אבל חלקם הגדול פתוח גם לקהל הרחב. ובכל זאת, החברות באמזון פריים היא חינמית למשך 30 יום ומכאן ההמלצה להירשם, לקנות בהנחות ואז לבטל את החברות אם אין לכם צורך בה. החברות עולה 13 דולר בחודש (כ-46 שקל) או 120 דולר לשנה. חברי המועדון זכאים למשלוחים חינמיים על מיליוני מוצרים (רלוונטי בעיקר לצרכנים בארה"ב) ולגישה לשירותי אמזון, בהם לספרים דיגיטליים, תוכני וידיאו ומוזיקה, דילים יעודיים ועוד.

האתרים הרלוונטיים לקונים הישראלים הם בעיקר אמזון ארה"ב (amazon.com) ואמזון בריטניה (amazon.uk). אבל יש גם אתרים נוספים של אמזון באירופה. בכל אחד מהם יהיו מבצעים אחרים, אלא שבכל אחד מהם נדרשת הרשמה לחברות במועדון הפריים בנפרד.

2. איך לאתר את המבצעים השווים באמת?

הפריים דיי נמשך 48 שעות, אבל לא כל המבצעים תקפים למשך יומיים, יתרה מכך, השווים שבהם יצוצו רנדומלית. שלושה סוגי מבצעים תציע אמזון ביום הזה: מבצעי בזק (Lightning Deals) המוגבלים בזמן או בכמות; מבצעים יומיים (Deal of the day) ומבצעים רגעיים, שנערכים ללא התראה מוקדמת על מוצרים רנדומליים באתר - לפי בני בוכניק מקבוצת הפייסבוק I NEED IT! עסקאות חדשות נכנסות בתדירות של חמש דקות.

ראוי לשים לב לזה שגם אתרים אחרים רוצים להשתתף בחגיגת הקניות של אמזון פריים דיי. הם קוראים לזה יום הנחות מיוחד, שבמקרה נופל על 15 ביולי. איביי הכריזה כי שיא ההנחות של חודש יולי, שיתפרסו על שלושה שבועות, יגיעו ל"מכירה מיוחדת שתתקיים ב-15 ביולי". בין היתר אייפון X 256 ג’יגה יימכר ב-2,620 שקל כולל משלוח. גם וולמארט וטארגט לא מתכוונות לעמוד מהצד. יולי מתאפיין גם כך במכירות סוף עונה מטבעו ולכן גם הנחות שמציעה האתר נקסט לא בהכרח מיוחדות לפריים דיי.

3. איך יודעים כמה עולה המשלוח?

יותר ויותר מוצרים משולחים על ידי מוכרי אמזון לישראל. אמזון עובדת ללא מרכז לוגיסטי עדיין ומי שאמון על השילוח הוא הסוחר, שגם קובע את עלויות ומהירות השילוח, לפי סטנדרט שאמזון קובעת. תעריפי המשלוח אינם קבועים ולעתים המשלוח עולה יותר מהמוצר. לא כל המוצרים משולחים לישראל - אתרים שונים מציעים שילוח לכתובת אמריקאית (לעתים חינמי) ומשם משלוח לישראל בעלות נוספת, לפי משקל - מינימום 20 דולר. שווה לבדוק מראש את המחיר של המשלוח יחד עם מבצעים שאתרים אלה מציעים במיוחד לרגל הפריים דיי. בכל מקרה נדרש רישום מוקדם כדי לקבל את הכתובת האמריקאית.

4. האם הקניות מחויבות במסים?

קניות בסכום נמוך מ-75 דולר פטורות ממסים. בין 75 ל-500 דולר יש להוסיף מע"מ ובקניות בסכום גבוה יותר גם מס קנייה, בהתאם לסוג מוצר ולפי החוק (חלק מהמוצרים פטורים ממס קנייה). ישראלים רבים מהמרים, ובמידה מסוימת בצדק, על כך שהמוצרים שרכשו יחלפו מתחת לרדאר והם לא יצטרכו להוסיף עליהם מס. באמזון זה עובד אחרת, היות שכל המסים לפי חוקי מדינת ישראל נגבים מראש במעמד הקנייה. מצב זה, מצד שני, לא מייצר הפתעות מיותרות למי שלא חישב את ההוצאה מראש.

5. מהי מדיניות ההחזרות וההחלפות?

ראשית, אמזון מעניקה אחריות של 30 ימים על כל הזמנה. לפי אתר foxer, במקרה של תקלה אמזון תזכה את הקנייה או שתבצע החלפה בלי בעיות. אם יש צורך להחזיר את המוצר, תקבלו החזר כספי גם על דמי המשלוח. לרוב למשלוח מצורפת אריזה להחזרה. על עלות המשלוח הלקוח יזוכה כשהמוצר יגיע בחזרה למחסנים או שלא יחויב עליו מלכתחילה.

6. איך מבטיחים שהמלאי לא ייגמר?

קונים קודם, אחרי כן חושבים - ב־foxer מדגישים כי בפריים דיי המבצעים הטובים הם אלה שנמשכים לזמן הקצר ביותר ולכן המלאי אוזל תוך דקות. "היתרון בהזמנה מאמזון היא שלא משלמים עד שהמוצר יישלח בפועל ולכן מזמינים, ומתלבטים ואז מקסימום מבטלים - רצוי בטווח של חצי שעה". ובכלל ההמלצה היא להשתמש בסל הקניות בתבונה: כל מוצר שתוסיפו יישמר (save for later) והמחיר שלו יעודכן אוטומטית לפי מבצעים או הוזלות. עם זאת המוצר שבסל לא נגרע מהמלאי כך שהוא לא בבחינת "שמור לי בצד אני כבר חוזר". באפליקציה של אמזון אפשר לקבל התראות לסלולרי על מוצרים שהכנסתם לרשימת המעקב.

7. מה צריך לבדוק כבר היום?

חשוב מאוד לעשות שיעורי בית. אם יש מוצר מסוים שאתם מחפשים לקנות, דעו מראש מה מחירו. אתרים רבים מציעים השוואות מחירים, ובכל מקרה גם במעמד הקנייה אסור ללכת בצורה עיוורת על מחירי אמזון, גם המתחרים כאמור רוצים לנגוס במכירות והם מציעים מבצעים משלהם. התוסף Keepa בכרום יאפשר גם לראות את היסטוריית המחיר של המוצרים. אם קונים מוצרי חשמלי - לפני כן בודקים התאמה לחשמל ולמתח בארץ (220V). רבים ממוצרי חשמל למטבח שנרכשים מארה"ב לא יתאימו לחשמל בישראל.

8. באיזה מטבע כדאי לשלם?

משלמים בדולרים או בליש"ט (באתר אמזון UK) אבל לא בשקלים. יחסי ההמרה של אמזון למחיר השקלי כוללים עמלה שמגיעה ל-6%. עדיף לשלם במט"ח ולספוג את יחסי ההמרה של חברות האשראי, שעומד על 2.5%-3%. שער הדולר הנמוך - 3.54 שקלים - פועל לטובת הצרכן. מחזיקי כרטיס אשראי של לאומי יכולים לקבל החזר של 20 דולר בקנייה ב-50 דולר ויותר (על מוצרי אמזון בלבד).

9. מאילו מלכודות צריך להיזהר?

ב-DealTas ממליצים להיזהר מהצעות מוזרות בפרסומים במחירים נמוכים מדי או ממיילים פרסומיים הכוללים הצעות מפתות שמגיעות בתזמון של ימי מכירות (הודעות פישינג). במיילים או בהודעות שרצות ברשתות טמון פיתיון בדמות הנחה, קופון או מתנה אחרת שנועדו לגרום לכם להיכנס לאתר, שיהיה דומה לאתר הרשמי ואליו תידרשו להירשם כדי לקבל את ההנחה. ההמלצה היא לבדוק האם מדובר באותו אתר (שעשוי לכלול כתובת דומה ומבלבלת) ואם יש ספק - אז אין ספק. צאו מהאתר.

10. האם ההנחות באמת מצדיקות את הקנייה?

הטיפ החשוב ביותר - אתם קונים הנחה או מוצר שיש לכם צורך בו? זו שאלה סובייקטיבית לחלוטין והיא חייבת להישאל על ידי כל צרכן רגע לפני הקנייה.

הפיתוי להנחה פעמים רבות מסנוור ומסתיר את הצורך האמיתי שלנו. אם אתם לא זקוקים או מתכננים לקנות מוצר מסוים, יכול להיות שכדאי דווקא לאטום אוזניים ועיניים ולא להיכנס בכלל לאתרים ביומיים האלה. זה החיסכון האמיתי שאפשר להשיג מהפריים דיי ובכלל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נתח שוק וצרכנות? נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן הסיפורים הגדולים של היום נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם