מנחת לסלבס? בעיריית ת"א מבקשים להקים מתחם מסוקים לטיסות פרטיות בשדה דב

עיריית תל אביב מתקשה להיפרד משדה תעופה בתחומה. בעירייה מבקשים להקצות 40 דונם מתוכנית הבנייה של מתחם שדה דב למנחת מסוקים שישמש לטיסות מסחריות ופרטיות. היוזמה כלולה במסגרת התנגדות שהגיש מהנדס עיריית תל אביב, אודי כרמלי, לתוכנית רובע שדה דב, לאחר הפקדתה להתנגדויות הציבור לאחרונה.

בעירייה מבקשים לכלול בתוכנית מנחת מסוקים זמני שיוקם על שטח של 20 דונם, ולאחר מכן מנחת קבוע שיוקם על שטח של 40 דונם. "מבוקש לייעד בתחום התוכנית מגרש בייעוד מנחת מסוקים", צוין בהתנגדות. "הפעילות במנחת תאפשר פעילות של שירותי הצלה וחירום, טיסות מסחריות וטיסות פרטיות", נכתב. גורם בעירייה שעמו שוחח "גלובס" הסביר כי הבקשה נועדה "לשימוש של גורמי חירום והצלה כמו צבא ומשטרה, אבל גם עבור VIP". מבדיקת "גלובס" עולה כי בכל גוש דן וסביבתו לא פועל מנחת קבוע לשימושים מסחריים ופרטיים, אם כי לפי רשות התעופה האזרחית "מסוקים רשאים לפעול משטחי הפעלה, כלומר לנחות בשטח מתאים גם אם אינו שדה תעופה או מנחת ברישיון, וזאת באישור בעל הקרקע".

סעיף מעניין נוסף בהתנגדות שהגיש מהנדס העיר מבקש לבטל את האפשרות לאחד דירות במתחם. מדובר בבקשה לא שגרתית של העירייה (או של כל רשות עירונית אחרת), שנועדה למנוע תופעה רווחת בעיר, לפיה בעלי הון רוכשים מספר דירות ומאחדים אותן לדירות גדולות. חלקן לאחר מכן לא מאוכלסות במהלך ימי השנה. בעירייה ציינו כי הם מקדמים בברכה את התוכנית, וכי ההתנגדויות נועדו להכניס בה תיקונים.

באילת עדיין לא מוותרים על השדה

תוכנית הבנייה במתחם כוללת בניית 16 אלף יחידות דיור, 3,700 חדרי מלון ומאות אלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר. שלב ההתנגדויות לתוכנית, כפי שעולה ממידע שהגיע ל"גלובס", כולל פניות של גופים רבים שמבקשים להכניס תיקונים לתוכנית. עיריית אילת, שהעומד בראשה מאיר יצחק הלוי, הציג בחודשים האחרונים עמדה אחידה עם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, נגד סגירת השדה. בהתנגדות שהגישה עיריית אילת נטען שהוועדה המחוזית לא בחנה חלופות תכנוניות אחרות מלבד פינוי השדה. בעירייה דורשים לדחות את התוכנית, או לחילופין לבחון חלופות הכוללות מימוש תוכנית בינוי מזרחית לשדה דב, תוך חידוש הפעילות האווירית בו. או לחילופין, סגירת השדה לפעילות רק כאשר יינתנו היתרי בנייה במתחם.

דרישה למבני ציבור לא פופולריים

להתנגדות מעניינת אחרת שהוגשה נגד התוכנית אחראי מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר. במסגרתה מבוקשת הקצאת ארבע דונם לטובת מבני ציבור, בדגש על מבני NIMBY) not in my back yard) שאף אחד לא רוצה ליד ביתו. "למינהל הדיור הממשלתי קיים קושי באיתור שטחים לשימושים ממשלתיים ובפרט לשימושי קרקע מסוג NIMBY כגון מוסדות משרד הרווחה, מרכזי גמילה, תחנות למרכזי חירום, וכו’.

"לאור זאת הדיור הממשלתי פועל לשמר קרקע שיועדה לשטחי ציבור לצרכים ממשלתיים עתידיים. לפי מפתח הקצאת קרקע לצורכי הדיור הממשלתי הערכנו את השטחים הנדרשים לצרכי ממשלה בהיקף של 5,000 מ"ר במסגרת תוכנית זו. לאור זאת נבקש להקצות ארבע דונם שייוחדו למבני ציבור ממשלתיים במגרש אחד או שניים. שטחים אלו יירשמו על שם המדינה ולא יופקעו על ידי הרשות המקומית". ההחלטות בנוגע להתנגדויות ידונו במסגרת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב.

