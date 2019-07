שריל סנדברג תשתתף באירוע הפתוח לקהל הרחב בעוד שבועיים במסגרת ביקורה בתל אביב

שריל סנדברג, סמנכ"לית התפעול של פייסבוק והדמות הבכירה בחברה אחרי המנכ"ל מארק צוקרברג תשתתף במיט-אפ בתל אביב ב-14 באוגוסט, כחלק מביקורה בארץ בחודש הבא. הרישום לאירוע פתוח לקהל הרחב, אך מותנה באישור ההרשמה ובקבלת הזמנה בעקבותיו.

פרט לעבודתה בפייסבוק, סנדברג כתבה בשנים האחרונות שני ספרים משפיעים - Lean In ("לפרוץ קדימה") בו עסקה בסוגיות הנוגעות לקידום נשים בשוק העבודה ו"אופציה ב'", בו עסקה באבל, בעקבות מות בעלה בפתאומיות. בעקבות הצלחת הספר Lean In סנדברג הקימה ארגון הפועל לקידום נשים תחת אותו השם. את השיחה עמה באירוע בתל אביב, שתעסוק בנושא שוויון מגדרי, מנהיגות ועוד, תנחה רחל בן שושה, שעומדת בראש הסניף הישראלי של Lean In, ובתום השיחה אף תינתן הזדמנות לקהל להפנות שאלות לסנדברג.

ארגון Lean In פועל במעל 170 מדינות ומפעיל קבוצות קטנות בשם "מעגלים", בהן נשים נפגשות מדי חודש כדי להציע תמיכה זו לזו, לדבר על השאיפות שלהן וללמוד כישורים חדשים.

סנדברג מגיעה לארץ במסגרת ביקור משפחתי, אך בנוסף למיט-אפ, היא צפויה לקחת חלק באירוע נוסף מוקדם יותר באותו יום - השקת ה"Playground" של פייסבוק ישראל ברוטשילד, מתחם עבור סטארט-אפים, מפתחים, קהילות, עמותות ועוד שינגיש שיטות עבודה בהן נוקטים בפייסבוק לעסקים נוספים ויציע להם הכשרות ואירועים. בנוסף, תושק באירוע תכנית ליווי לסטארט-אפים שפונים לשוק הצרכני, ומתמקדים בצמיחה גלובלית מהירה. התכנית תכלול ארבעה מסלולים לימודיים בתחומי ניהול מוצר, שיווק, ניהול ופיתוח.

סנדברג מכהנת בתפקידה בפייסבוק מעל לעשור. לפני כן היא שימשה כסגנית נשיא בגוגל, לשם הגיעה מעבודה בממשל האמריקאי. היא נחשבת לאחת הנשים המשפיעות בעמק הסיליקון.

בשנתיים האחרונות, עם התגברות הביקורת על פייסבוק, סופגת גם סנדברג אש. באחרונה, כחלק מהביקורת נגד פייסבוק, הצטרפה סנדברג לקריאה להטיל רגולציה על החברה, אך לא לפרק אותה - בדומה לדברים שאמרו בכירים אחרים בחברה. "אפשר לפרק אותנו, או חברות טכנולוגיה אחרות, אבל זה לא יפתור את הסוגיות שמהן אנשים מודאגים, הדבר הנכון לעשות הוא לייצר את החוקים הנכונים עבור האינטרנט", אמרה סנדברג, וטענה כי כל חברות הטכנולוגיה מתמודדות עם הבעיות הבוערות של התעשייה, כמו אבטחת בחירות ופרטיות, ללא קשר לגודלן, ולכן יש צורך ברגולציה.

