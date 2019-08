איך הפך האתר שמקדש את חופש הביטוי למקום שבו רוצחים מצהירים על כוונותיהם

אחד הדיונים המורכבים הנוגעים לאינטרנט הוא האופן והמינון בהם רשתות חברתיות צריכות לפקח על התכנים שמתפרסמים בהן. הדיון מעלה שאלות חשובות בנושאים כמו חופש הביטוי, הסתה, התערבות בבחירות, בריונות והטרדה, בינה מלאכותית, וכן את השאלה מי צריך לשאת באחריות ההגנה על המשתמשים או לקבוע אילו תכנים הם ראויים - המחוקקים או החברות הפרטיות. ואולם, בעוד שהרשתות החברתיות מתמודדות עם יותר ויותר ביקורת ולחץ ומגבירות בתגובה את הפיקוח על התכנים שמתפרסמים בהן, יש מי שמחליט לפרסם את דעותיו בפינות אחרות של האינטרנט.

אחת הפינות האלו היא אתר הפורומים 8chan, שבו פרסם פטריק קרוסיוס, החשוד בירי המוני בארה"ב בסוף השבוע, מניפסט מלא דברי שטנה והסתה - בו הצהיר מראש על כוונותיו. מהירי נרצחו מעל 20 איש. בעקבות הירי, האתר הוחשך באופן זמני. אתר 8chan דוגל בחופש ביטוי מירבי למשתמשיו והתערבות מינימלית בתכנים. למעשה, כל סוג של תוכן מקובל בו, כל עוד הוא לא מפר את חוק זכויות היוצרים או עובר על חוקים אחרים של ארה"ב. כך למשל, חומרים המציגים ניצול מיני של ילדים - יימחקו.

ב-8chan, משתמשים יכולים להתבטא בכל נושא שירצו, דרך פורומים קיימים או הקמת פורומים חדשים באתר. אולם על אף שאכן נדונים בו נושאים מגוונים - ממטבעות קריפטו ועד משחקי וידיאו - הוא גם מהווה בית לדעות קיצוניות. מאחר שהגולשים בו משתמשים פעמים רבות בשפה מוצפנת ופנימית, קשה להבין לפעמים את הכוונה מאחורי הכתוב ולהבחין מתי המשתמש מבטא את דעותיו ומתי מדובר בהומור. משתמשי האתר לא נדרשים להזדהות בשמותיהם האמיתיים, ויש לו מוניטין של אתר שמושך אליו פרובוקטורים שטוענים כי הם חווים השתקה בפלטפורמות המיינסטרים.

כל הסיבות הללו הביאו ככל הנראה את החשוד בירי לפרסם באתר. זהו האדם השלישי תוך פחות מחצי שנה שלכאורה מבצע ירי המוני ומצהיר לפני כן על כוונותיו באתר: לפניו עשו זאת גם ג'ון ארנסט, שהואשם בירי בבית כנסת בקליפורניה באפריל, והודיע על כוונותיו באתר דקות לפני המתקפה, וברנטון טרנט, שביצע את הירי ההמוני בניו זילנד במארס.

ככל הנראה, המשתמשים באתר לא מתנערים מאותן עמדות ואף מעודדים אותן. לפי הגרדיאן, בדיונים אמש באתר על הטבח באל פאסו רבים התייחסו ליורה כאל "הבחור שלנו", והיללו את מספר האנשים שהרג. כשהיורה מניו זילנד הודיע על כוונותיו הוא ביקש מהקוראים באתר להפיץ את המסר שלו, ובתגובה, כשהוא שידר את הטבח עצמו בלייב בפייסבוק - המשתמשים שתמכו בו ערכו את הסרטונים מהירי באופן שעזר להמשיך ולהפיץ אותם. גיא רוזן, סגן נשיא מוצר ובטיחות בפייסבוק, הסביר בראיון ל"גלובס" באפריל כי ריבוי הגרסאות הקשו על פייסבוק וחברות נוספות להוריד את הסרטונים מהרשת: "התומכים של המפגע יצרו והפיצו המון גרסאות ערוכות לאותו סרטון, במטרה מכוונת לעקוף את המערכות שלנו, של יוטיוב ושל כל החברות שניסו לחסום", אמר.

מייסד 8chan, פרדריק ברנן, שהקים את האתר ב-2013 כדי לעודד את חופש הביטוי, נוקט היום בעמדה הפוכה לאותם משתמשים. הוא מתכחש אליו בתקופה האחרונה ואף תקף את ג'ים ווטקינס, בעל האתר כיום, בעקבות התקרית האחרונה הקשורה ליורה באל פאסו. הוא קרא לסגור את האתר ואמר ל"ניו יורק טיימס" שהאתר "לא עושה דבר חיובי עבור העולם. הוא שלילי עבור כולם חוץ מהמשתמשים שנמצאים שם". בחודש מארס, בעקבות הירי בניו זילנד, אמר ברנן ל"וול סטריט ג'ורנל" שלאתר יש 100 אלף משתמשים קבועים והכנסות אפסיות.

אתר הפורומים הוא לא הפלטפורמה היחידה שנותנת במה חופשית לדעות קיצניות. רוברט באוורס, שרצח בשנה שעברה 11 איש בבית כנסת בפיטסבורג, פרסם עמדות קיצוניות ברשת החברתית Gab, שלא מצנזרת דעות כלל. גאב הוחשכה בעבר לשבוע בעקבות הטבח בבית הכנסת - לאחר שחברות פרטיות כמו פייפאל, רשם הדומיין GoDaddy וחברת אחסון הענן Joyent הפסיקו לעבוד איתה.

למרות אופי התכנים שמפורסמים באתר, העובדה כי גוגל לא מציגה לינקים אליו בתוצאות החיפוש וחברות רבות אף חוסמות את הגישה אליו - נכון להיום ממשלות כמעט לא פעלו נגדו. בניו זילנד ואוסטרליה האתר אמנם נחסם בעקבות מקרי הטבח, אך באופן זמני בלבד. נראה שבדומה לדיון לגבי גבולות השיח ברשתות חברתיות, הצפי לפעולה הוא דווקא מחברות פרטיות.

ואכן, דווקא Cloudflare, שמספקת לאתרים שירותים בתחום התשתיות - בהם הגנה ממתקפות מניעת שירות (DDoS) שעשויות להוריד אתרים מהרשת, וש-8chan היה בין לקוחותיה - הודיעה אמש כי תפסיק את ההתקשרות עם האתר. מספר דקות לאחר ש- Cloudflare הפסיקה לתמוך ב-8chan, האתר הפך ללא זמין.

Some of you might’ve read the @Cloudflare news already. They're dropping 8chan. https://t.co/FQJrv9wzvn

There might be some downtime in the next 24-48 hours while we find a solution (that includes our email so timely compliance with law enforcement requests may be affected).