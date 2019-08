הפסקת חשמל משתקת את לונדון: נוסעים הורדו מהרכבת התחתית

דווקא בשעות העומס של ערב שישי, הפסקת חשמל שיתקה את לונדון והאזורים הסמוכים אליה, תוך שיבוש תנועת הרכבת התחתית והרמזורים ברחבי העיר.

UK Power Networks say they are aware of ‘mass’ power outages across London and the south-east.



A passenger reports being stuck on a Victoria Line underground train inside a tunnel.



Photo: @namelus_ pic.twitter.com/zNq7DtGfUA - London 999 Feed (@999London) August 9, 2019

חברת החשמל בבריטניה צייצה בטוויטר "אנו מודעים להפסקת חשמל נרחבת הפוגעת באזור גדול של לונדון ובדרום מזרח. אנו מאמינים כי הדבר נובע מכישלון ברשת של חברת National Grid's, המשפיע על לקוחותינו. ייתכן שלא נוכל לענות על ציוצים פרטניים בשלב זה. אנא עקוב אחר העדכונים שלנו".

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates. - UK Power Networks (@UKPowerNetworks) August 9, 2019

חברת החשמל האחראית על דרום מערב ווילס צייצה אף היא שהיא חווה "אירוע גדול בתשתית החשמל הלאומית."

We are currently experiencing a major incident on the national electricity infrastructure. We are in the process of restoring customers now and will provide further updates as soon as possible for specific areas We are sorry for the inconvenience this is causing. - WPD (@wpduk) August 9, 2019

מהחברה נמסר כי "אנו נמצאים בתהליך של שיקום התשתית כעת ונספק עדכונים נוספים בהקדם האפשרי".

מחברת הרכבת הלאומית נמסר כי גם הם חווים שיבושים בעקבות הפסקת החשמל הנרחבת.

⚠️Power supply problems are currently causing disruption to a large number of train services. Information screens in some areas are also affected. ⚠️



Please check https://t.co/ZDVeTk0wcS for the latest updates - National Rail (@nationalrailenq) August 9, 2019

בתחנת הרכבת City Thameslink בלונדון הורו לנוסעים לרדת מהרכבות, ומנעו עלייתם של נוסעים שביקשו לעלות על הרכבות. עשרות נוסעים החלו לצעוד לתחנות אחרות,או חיפשו דרכים אחרות לשוב לביתם.

ניק הורסלי, עורך דין מברייטון שניסה להגיע לביתו לאחר יום עבודה אמר כי "זה מרגיז מאוד בערב שבת. פעם הרכבת הייתה איטית ולא נוחה, אבל עכשיו זה איטי ולא אמין. בדיוק סיימתי משפט בן חמישה ימים. אני עייף ורוצה לחזור הביתה".

הפסקת החשמל הביאה לשיבוש במספר קווי רכבת מחוץ ללונדון, כולל אקספרס גטוויק, כך על פי נתוני הרכבת הלאומית. היא גם השפיעה על השירותים בקו ויקטוריה של הרכבת התחתית של לונדון, ושיתקה כמה רמזורים, כך מסרה רשות התעבורה בעיר.

