טראמפ: "ישראל תפגין חולשה גדולה אם תתיר לטליב ועומאר להיכנס"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התערב היום (ה') בצורה בוטה וישירה בהחלטות הממשל הישראלי באשר לאישור או מניעת כניסתן של שתי חברות הקונגרס האמריקאיות רשידה טליב ואילהאן עומאר, האמורות להגיע לביקור ברשות הפלסטינית ובישראל מחר.

טראמפ צייץ כי אמר ישראל תפגין "חולשה גדולה" אם תתיר לשתיים שתמכו בתנועת החרם להיכנס.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!