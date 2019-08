בעקבות התגובה הדנית להצעה לקנות את גרינלנד, טראמפ ביטל את הביקור במדינה

מה שהחל כבדיחה הפך למשבר: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (ד') במפתיע כי הוא מבטל ביקור שתוכנן זמן רב מראש בדנמרק, בשל סירובה של המדינה לדון במכירת גרינלנד לארה"ב. דנמרק היא בעלת ברית נאמנה של ארה"ב, שלחה כוחות צבא לוחמים למשימות בינלאומיות בהובלת ארה"ב באפגניסטן ובעיראק, ומתכוונת לשלוח ספינות קרב לכוח המשימה המתגבש למפרץ הפרסי.

כמה שעות בלבד לפני הודעת טראמפ, צייצה השגרירה הדנית בוושינגטון: "דנמרק מוכנה לביקור POTUS (שם המשתמש של טראמפ בטוויטר, א"א)! שותף, בעלת ברית וידיד".

הביקור היה מיועד להתקיים ב-3-2 בספטמבר, אחרי ביקור של טראמפ בפולין ולאחר השתתפותו בפסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ, שאתמול הכחיש ואמר כי ביקורו המתוכנן בדנמרק לא יעסוק בנושא גרינלנד אלא בנושאים אחרים, צייץ עם זאת לפנות בוקר (שעון אירופה): "בהתבסס על הערותיה של ראשת ממשלת דנמרק, אני אדחה את הפגישה המתוכננת שלנו". הוא עקץ את ראשת הממשלה, שהגדירה את הצעתו כ"אבסורדית" ואמרה ש"גרילנד אינה למכירה", וכתב: "היא חסכה לנו הרבה מאמץ על ידי הישירות שלה. אני מודה לה על כך ומקווה לקבוע מחדש מתישהו בעתיד!".

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!