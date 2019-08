ריבלין לננסי פלוסי: "לשמור את ישראל מעל למחלוקת הפוליטית"

נשיא המדינה ראובן ריבלין התקשר הערב ליו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית ננסי פלוסי לשיחת נימוסין אחרי שבוע של קרע עמוק בין המפלגה הדמוקרטית לישראל עם ההחלטה לאסור כניסתן של שתי חברות הקונגרס אילהן עומר ורשידה טאלייב.

ריבלין אמר לפלוסי: "הקשר בין מדינת ישראל וארצות הברית הוא קשר בין עמים, הנשען על קשרים היסטוריים, ידידות עמוקה ואמיצה וערכים משותפים שאינם נובעים מחיבור מפלגתי כזה או אחר". בעניין זה ציטט הנשיא את אמירתו של הנשיא קנדי שנהג לומר: "הידידות עם ישראל אינה עניין מפלגתי. זו מחויבות לאומית". עוד הוא אמר: "אני רוצה להודות לך על המחויבות הבלתי מסויגת שלך ליחסי ארה"ב ומדינת ישראל ועל היותך חברת אמת. אני זוכר את ביקורך המצוין כאן כשעמדת בראש משלחת של חברי קונגרס דמוקרטים לכבוד יום העצמאות ה-70 שלנו".

ריבלין ציין כי יש לשמור על ישראל מעל המחלוקות הפוליטיות ולעשות כל מאמץ להבטיח כי התמיכה בישראל אינה הופכת לסוגיה פוליטית וכי ישמח לפגוש את פלוסי בכל עיתוי שתחפוץ על מנת להמשיך ולשוחח על כל הסוגיות.

הערותיו של הנשיא טראמפ בשבועות האחרונים, נגד שתי חברות הקונגרס, שתומכות ב-BDS, והמאמץ שלו לצבוע את כל המפלגה הדמוקרטית כתומכת בשתיים ולפיכך מפלגה אשר עוינת לישראל - מכה גלים ותדהמה בקרב היהודים בארה"ב, אשר ברובם תומכים במפלגה הדמוקרטית (בין 75%-80%). אמש האשים טראמפ יהודים שמצביעים למען הדמוקרטים ב"חוסר נאמנות". הערב הוסיף הנשיא כי הוא התכוון שיהודים אמריקאים שמצביעים למען הדמוקרטים הם חסרי נאמנות לישראל.

“In my opinion, you vote for a Democrat, you’re being very disloyal to Jewish people and you’re being very disloyal to Israel, and only weak people would say anything other than that” - @realDonaldTrump pic.twitter.com/BnkxbNToBE

לאחר ההתבטאויות של הנשיא נגד שתי חברות הקונגרס (מתוך קבוצה של ארבע חברות קונגרס נגדן הוא יוצא), והטענה שלו שיהודי ארה"ב אינם נאמנים, הרגיש הנשיא ריבלין שעליו להיכנס לתמונה ולשמור על הקשר עם ראשי המפלגה הדמוקרטית. יצויין, שרוב היהודים המשרתים בקונגרס ובסנאט, הם חברי המפלגה הדמוקרטית. ראש הממשלה נתניהו לא הגיב לאמירות של טראמפ כלפי יהודי ארה"ב כאילו הם אינם נאמנים בשל תמיכתם במפלגה הדמוקרטית.

העלאת נושא הנאמנות על ידי הנשיא נוגעת בעצב רגיש במיוחד בקרב יהודי ארה"ב. האשמות הנאמנות הכפולה, והתפיסה שהם משקיעים את מחויבותם האזרחית למען ישראל ולא למען ארה"ב, היא אחת מן הטענות הנתפסות ומתפרשות כאנטישמיות.

בתוך כך, היום בבוקר (ד') טראמפ חלק בעמוד הטוויטר שלו אמירה של שדרן רדיו שמרני, ויין אלין רוט שהחמיא לטראמפ כ"מלך ישראל". רוט היה אחד מאלה שטיפחו את התיאוריה שהנשיא הקודם אובמה לא נולד בארה"ב וכי המפגינה שנהרגה בהפגנות נגד הניאו נאצים בשארלוטסוויל הייתה שחקנית בתשלום.

....like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God...But American Jews don’t know him or like him. They don’t even know what they’re doing or saying anymore. It makes no sense! But that’s OK, if he keeps doing what he’s doing, he’s good for.....