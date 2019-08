מלחמות סחר זה לא הכל: תמונות מהצד היותר נינוח, וקצת מוזר, של הפסגה הכלכלית

במפגש הפסגה G7, שהחל היום (א'), משתתפות שבע הכלכלות שקרן המטבע העולמית מגדירה כמתקדמות בעולם: קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה יפן, בריטניה וארה"ב. גם רוסיה הייתה חברה בפורום בעבר אך הוסרה ממנו בשנת 2014 בעקבות כיבוש חצי האי קרים מידי אוקראינה. סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם והראשונה מבחינת גודל אוכלוסייה, לא אחת מהמעצמות, מאחר שהתמ"ג לנפש שלה נמוך מדי בהשוואה לחברות ב-G7.

הדיונים במפגש יתקיימו על רקע ההחרפה במלחמת הסחר, הניסיון להגיע להסכמי ברקזיט בין בריטניה לאיחוד האירופי, האפשרות למיתון קרוב בכלכלות המובילות בעולם ועימות חריף בין אירופה לארה"ב בנושאי ביטחון. מפגש הפסגה נערך השנה בעיירת הנופש ביאריץ, צרפת, ולכן את המפגש יוביל נשיא המדינה המארחת - עמנואל מקרון. נציין כי בשנה הבאה הפסגה תתקיים בארה"ב, במיקום שעוד לא הוגדר אך הנשיא טראמפ כבר הציע את אתר הגולף שלו בפלורידה לוועידת G7.

בין דיון לדיון ובזמן ההפסקות משיחות הסחר, ליקטנו עבורכם ב"גלובס" את מיטב התמונות הלא רשמיות של הוועידה. מי הפך לחברו הטוב של נשיא ארה"ב, היכן מוקמה מצלמה מיוחדת בשולחן העגול ומה עשו נשות המנהיגים בזמן השיחות הכלכליות הארוכות? כל התשובות נמצאות במרחק גלילה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נראו קרובים מתמיד במהלך אירועי הפסגה, גם אם לא ישבו אחד ליד השני בשולחן העגול בוועידה. שני המנהיגים לא פספסו הזדמנות להצטלם וניכר כי ג'ונסון מאוד נהנה מהדמיון החיצוני הניכר לנשיא האמריקאי, והשתדל לעמוד ליד טראמפ בצורה דיי זהה. רבים מהעיתונאים בפסגה ציינו כי בצילומים המשותפים של השניים ישנה אווירה של שני חברים ותיקים שנפגשים לאחר זמן רב. טראמפ אף ציין כי לדעתו ג'ונסון הוא "האדם הנכון" להוציא לפועל את הברקזיט וגילה שהוא מתכנן לקדם הסכם סחר גדול עם בריטניה.

ג'ונסון גם נראה מאוד משועשע ממי שהוא אמור לנהל מולו את הסכם הברקזיט העתידי, דונלד טוסק, נשיא המועצה האירופית. השניים נראו מבודחים מאוד, כאילו יציאתה של בריטניה מהאיחוד אינה עומדת על הפרק. אולי השניים כבר הגיעו להסכמות שעדיין לא פורסמו.

לעומת הארוחות הגדולות בשיתוף כל המנהיגים שהגיעו לפסגה, חיוכים לא נצפו בארוחת הבוקר שנקבעה בין הנשיא טראמפ לנשיא צרפת עמנואל מקרון, אליה מקרון איחור. הנשיא האמריקאי זכה לבוק צילומים עם מבט הזועף והרעב שלו. האווירה הלא נעימה נקטעה מיד עם הגעתו של הנשיא הצרפתי והתנצלותו, והוחלפה בחיוכים ומאפי בוקר.

במהלך ההפסקות מהשיחות החשובות, היה למנהיגי המעצמות הכלכליות מספיק זמן כדי להשתעשע עם המצלמה העילית המיוחדת שהתקינו מעל השולחן העגול. ברשת טוויטר אף הפיצו שמועה, דרך חשבון פיקטיבי של הנשיא ולדימיר פוטין, כי מדובר במצלמת ריגול של הנשיא הרוסי שלא יכול להשתתף בפסגה.

The view from my spy cam at #G7Summit pic.twitter.com/vjYaySAhEQ