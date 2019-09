חברת Zoomd המספקת טגנולוגיה למנועי חיפוש באתרים הונפקה בבורסה של טורונטו לפי שווי של 100 מיליון דולר קנדי

החברה הישראלית Zoomd, המספקת פלטפורמת ה-MarTech (טכנולוגיית שיווק), למנועי חיפוש לאתרים ופלטפורמת הפצה ושיווק אפליקציות למפרסמים, גייסה כ-7 מיליון דולר אמריקאי (כ-10 מיליון דולר קנדי), בהנפקה בבורסה של טורונטו (TSXv). מנייתה של החברה תחל להיסחר תחת הסימול ZOMD.

מחיר המניה עומד על 75 סנט, ושוויה נקבע על 70 מיליון דולר אמריקאי (כ-100 מיליון דולר קנדי). ההנפקה נוהלה על ידי A-Labs Finance & Advisory בשיתוף עם בנקאים קנדים, בהם Haywood Securities Inc., Eight Capital ו-Paradigm Capital Inc.

החברה, משלבת בין יכולות עיבוד שפה (NLP) ולמידת מכונה ופילוח משתמשים במודל SaaS (תוכנה כשירות), והיא מעניקה שירות למגוון לקוחות ביותר מ-80 מדינות, ביניהם Alibaba Group, FoxNews, Poker Stars, Shein, 90min, Wowcher, TikTok, bWin, eToro ,ComScore, NHN.

"המומחיות שלנו, הבנויה מניסיון של שנים, מיזוג של כמה חברות ובסיס נתונים מרשים, יחד עם הבנת צרכי השוק של אתרים, אפליקציות ומפרסמים הוליכה אותנו לבניית פלטפורמה ייחודית, יחידה מסוגה הממוקדת במקסום דאטה, מוניטיזציה ורכש מדיה באופן חכם ויעיל הרבה יותר ". מציין עמית בוהנסקי יו"ר ומייסד שותף Zoomd, "בהסתכלות קדימה אנו ממשיכים לגדול בצורה אורגנית לצד רכישות נוספות. הנפקה ציבורית היא השלב הבא והטבעי בצמיחת החברה. הכספים שגייסנו יאפשרו לנו לגייס לקוחות חדשים ולחשוף אותם לשירותים שלנו שמייצרים ערך רב גם למפרסמים וגם ולאתרי תוכן ברחבי העולם".

יזמי חברת Zoomd משמאל לימין: עמרי ארגמן עופר איתן עמית בוהנסקי ניב שרוני / צילום: יח"צ

יזמי החברה, (משמאל): עמרי ארגמן, ניב שרוני,עמית בוהנסקי ועופר איתן

בחברה מעידים כי הלקוחות שמשתמשים ב-Zoomd כמנוע החיפוש שלהם, מאריכים את זמן השהייה הממוצע של הצרכן באתר ומייצרים הכנסות גדולות יותר באמצעות מודעות הנמכרות באזורי החיפוש והתוצאות באתר. הפלטפורמה של Zoomd מייצרת כיום מעל לחצי מיליארד רשומות (פעולות הנמדדות על ידי הלקוחות). החברה הוכרה על ידי מיקרוסופט כאחת משמונת לקוחות הענן העולמיים המובילים שלה בקטגורית טכנולוגיות שיווק ופרסום (Azure Data Explorer), וכמובילה בתעשיית MarTech מבוססת נתוני אמת.

Zoomd מפתחת ומתפעלת מנוע חיפוש פנימי לאתרים ואפליקציות סלולריות, ומחזיקה מגוון פטנטים בתחום ה-NLP. החברה הוקמה על ידי עמית בוהנסקי, ובשנת 2017, Zoomd ו-Moblin התמזגו. חברת Moblin הוקמה על ידי עופר איתן, עמרי ארגמן וניב שרוני ופיתחה פלטפורמת הפצה ושיווק של אפליקציות סלולריות ונכסים דיגיטליים בעולם. הפלטפורמה מחוברת ליותר מ-600 ערוצי מדיה דיגיטלית באמצעות מסך ניהול אחד ומאוחד. יתרון מהותי שמציעה החברה למפרסמים הוא ניהול כל תהליך שיווק והפצת אפליקציות ממקור אחד, במקום לנהל את הקמפיין בעשרות מערכות פרסום שונות. הפלטפורמה מציעה אוטומציה ארגונית מובנית וחיסכון אדיר למשאבי ניהול ומיקוד ביצירת תוצאות בפועל.

עופר איתן, מנכ״ל ומייסד שותף של Zoomd, אמר כי "צמיחת החברה היא תוצאה של שילוב טכנולוגיות, הקשבה לצרכי הלקוחות, גישה ייחודית למונטיזציית תוכן חיפוש והפצת אפליקציות". עוד הוסיף, "הבורסה הקנדית מהווה בסיס חזק להתרחבות בינלאומית שתאפשר לנו לפתח את מעגל השותפים והלקוחות, להוסיף משקיעים משוק ההון ולצרף עובדים מוכשרים למסע המרתק שלנו במימוש הפוטנציאל של החברה ושלהם".

