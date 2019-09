בקרוב אצלנו? בברלין יצאו למלחמת חורמה בקורקינטים החשמליים

על פי העיתון ברלינר צייטונג, המתפרסם בברלין, בשבועות האחרונים החלו אקטיביסטים סביבתיים ואנרכיסטים אנטי-קפיטליסטיים לפגוע במתכוון בקורקינטים ובאופניים החשמליים הפזורים ברחבי העיר. בחלק מן המקרים נוקבו צמיגי כלי התחבורה להכשרה, ובמקרים אחרים הם הושלכו אל מי נהר השפרה.

ישראלית המתגוררת בשכונת נוי-קלן בעיר מספרת כי בשבועות האחרונים "אפשר לראות בעיר הרבה אופניים שציירו עליהם, פינצ'רו אותם, פירקו אותם לכל מיני חתיכות, או זרקו אותם על דברים ברחוב".

בקמפיין אינטרנטי אנונימי בגרמנית, שעלה לרשת בשבועיים האחרונים ומתמקד במאבק ב-Uber תחת הכותרת "לפנצ'ר את אובר", נעשית קריאה לפגוע בחברה ההשכרה הבינלאומית ש"שאופניה עם הכיתוב 'ג'אמפ' הציפו במאות את רחובות העיר". הקמפיין מוסיף כי "אולר או מברג קטן תמיד יכולים למצוא מקום בכיס שלכם".

Der neuste Trend in Berlin: Reifen der Pedelecs von @Uber_Ger aufschlitzen. Allein in dieser Straße in Wilmersdorf stehen 2, am Kreuzberger Mehringplatz mindestens 3. #vandalismus ? pic.twitter.com/uFBDT6PP1X