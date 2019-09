טראמפ התקפל? דוחה הטלת סבב חדש של מכסים על סחורות מסין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר (ה'), כי החליט לדחות הטלת סבב חדש של מכסים על סחורות יצוא מסין כ"מחווה של רצון טוב".

"על פי בקשתו של סגן ראש ממשלת סין, ליו הי, ולאור העובדה שסין תחגוג את יום העצמאות ה-70 שלה, הסכמנו, כמחווה של רצון טוב, לדחות העלאת המכסים מ-25% ל-30% על סחורות סיניות בשווי 250 מיליארד דולר, מ-1 באוקטובר ל-15 באוקטובר", צייץ טראמפ.

