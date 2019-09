כך הפך ניהול קהילות למושג הכי חם ברשתות החברתיות

לפני שנתיים וחצי ניהול קהילות היה נשמע כמו מושג עמום. כשטליה תורג'מן חיפשה אותו בגוגל, לא עלה כמעט בעברית, והיא החליטה לפתוח פודקאסט ולהביא את האנשים שיספרו על מה מדובר. בראיון ל"קומיוניקאסט" בפרק סיום העונה, היא מספרת לליאורה גולומב על ההחלטה להקים את הפודקאסט ועל היישום שלו בחיים עצמם.

מה למדה מ-99 מנהלי קהילות, יזמים, אנשי שיווק ומוצר על קהילות; איך עשתה שיפטינג בין יחסי ציבור, פרסום, ניהול קהילות, יזמות והקמת מיזם עסקי של ארוחות סודיות; ולמה בסוף "It's all about the people"?

Communicast הוא פודקאסט על קהילות וחיבורים. בפודקאסט תשמעו על מנהלי קהילות ויזמים שמחברים אנשים ועסקים. בכל פרק נדבר על קהילות, יזמות, שיווק וצמיחה ואיך כל אלה מתחברים לביזנס.

הפודקאסט הוא בשיתוף מערכת "גלובס" ובתמיכת Rise TLV.

את הפודקאסט מנחות טליה תורג'מן, מייסדת Secret Dinner, מיזם המחבר חברות ויחידים ומרחיב את רשת הקשרים המקומית והגלובלית שלהם על-ידי ארוחות סודיות. תורג'מן מתמחה בשיווק, ניהול ופיתוח עסקי בינלאומי ונמנית עם מייסדי קבוצת מנהלי הקהילות של ישראל מטעם התוכנית הגלובלית של פייסבוק CLC - community leadership program; ודנה מושקוביץ-גלבוע, יזמת תיירות דיגיטלית, מנהלת קהילות טיולים ויוצרת התוכן בבלוג הטיולים Flying Dana.